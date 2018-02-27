الذهب مستقر مع تراجع الدولار والمستثمرون يترقبون شهادة باول

الشارقة 24 – رويترز:

استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، مع بقاء الدولار دون تغير يذكر في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون الشهادة الأولى لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" الجديد جيروم باول أمام الكونجرس لاستقاء المؤشرات على وتيرة تشديد السياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1334.26 دولار للأوقية "الأونصة".

وزاد المعدن الأصفر 0.2% في العقود الأميركية الآجلة إلى 1335.90 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة تضم عملات رئيسية 0.1% إلى 89.723 حيث كان المؤشر مرتفع 1.7% منذ أن هبط إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات عند 88.25 في 16 فبراير.

وتراجعت الفضة 0.2% إلى 16.63 دولار للأوقية بينما لم يسجل البلاديوم تغيرا يذكر عند 1060.70 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.1% إلى 998.40 دولار للأوقية.