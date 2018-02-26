الأحمر يلون بورصات المنطقة باستثناء "العمانية" و"البحرينية"

الشارقة 24:



اختلف أداء مؤشرات أسواق المنطقة في ثاني تداولات الأسبوع في جلسة الإثنين، حيث سجلت سوق دبي تراجعاً هامشياً بنسبة 0.00% وسط تباين في أداء القطاعات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3306.53 نقطة، كما سجلت سوق السعودية تراجعاً وسط تباين في أداء قطاعاتها لتصل لمستوى 7471.90 نقطة بخسائر نسبتها 0.29%.



وفي المقابل ارتفعت السوق البحرينية بدعم من قطاعات الصناعة والخدمات والاستثمار، حيث ارتفعت بنسبة 0.67% لتقفل عند مستوى 1370.71 نقطة.



وارتفعت السوق العمانية وسط دعم من قطاعي المال والصناعة إلى مستوى 4985.28 نقطة بأرباح نسبتها 0.55%. وأخيراً تراجع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.90% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2240.15 نقطة بضغط من قطاعاتها الثلاث.

السوق الإقفال التغير دبي 3306.53 0.00 % سالب السعودية 7471.90 0.29 % سالب البحرين 1370.71 0.67 % عٌمان 4985.28 0.55 % الأردن 2240.15 0.90 % سالب

تراجع هامشي في سوق دبي



تراجعت سوق دبي في تعاملات اليوم وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات في ظل ارتفاع قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3306.53 نقطة بأرباح بلغت بواقع 0.04 نقطة أو ما نسبته 0.00%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 269.8 مليون سهم بقيمة 398.9 مليون درهم نفذت من خلال 3950 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 17 شركة واستقرار لأسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الاستثمار على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 1.22% تلاه قطاع السلع بنسبة 0.57% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع التأمين على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 0.27% تلاه قطاع العقارات وقطاع البنوك بنسبة 0.24%.



وسجل سعر سهم بيت التمويل الخليجي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.57% وصولاً إلى سعر 1.46 درهم تلاه سهم شركة ماركة بنسبة 3.82% وصولاً إلى سعر 0.571 درهم، وسجل سعر سهم مجموعة السلام أعلى نسبة تراجع بواقع 8.62% وصولاً إلى سعر 0.551 درهم تلاه سهم موانئ دبي العالمية بنسبة

3.43% وصولاً إلى سعر 24.20 دولار. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 139.2 مليون سهم تلاه سهم إعماربواقع 66.3 مليون سهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 97 مليون درهم تلاه سهم شركة الاثمار القابضة بواقع 34.8 مليون درهم.



مؤشر السوق السعودية يتراجع



تراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات جلسة اليوم وسط تباين في أداء قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7471.90 نقطة خاسراً بواقع 21.73 نقطة أو ما نسبته 0.29%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 110.5 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال. وارتفعت أسعار أسهم 65 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 107 شركات واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الإعلام على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 1.18% تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.05%، وفي المقابل كان قطاع التأمين على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 0.98% تلاه قطاع الأدوية بنسبة 0.84%.



وسجل سعر سهم اسمنت المدينة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.36% وصولاً إلى سعر 11.20 ريال تلاه سهم متلايف إيه أي جي العربي بنسبة 4.33% وصولاً إلى سعر 12.28 ريال، في المقابل سجل سعر سهم اكسا التعاونية أعلى نسبة تراجع بواقع 3.11% وصولاً إلى سعر 24.60 ريال تلاه سهم الجوف بنسبة 2.89% وصولاً إلى سعر 30.25 ريال. واحتل سهم الانماء المركز الأول بحجم بواقع 17.8 مليون سهم تلاه سهم دار الأركان بحجم 15 مليون سهم. واحتل سهم الانماء المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 356 مليون ريال تلاه سهم سابك بواقع 248.2 مليون ريال.



قطاع البنوك التجارية الخاسر الوحيد في السوق البحرينية



ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة اليوم بدعم من قطاعات الصناعة والخدمات والاستثمار، حيث اغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1370.71 نقطة رابحاً بواقع 9.06 نقطة أو ما نسبته 0.67%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.1 مليون سهم بقيمة 428.2 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بواقع 15.71 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 15.15 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 4.72 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 7.01 نقطة واستقر قطاع الفنادق والسياحة وقطاع التأمين دون تغير عن إغلاق الجلسة السابقة.



وسجل سعر سهم مجموعة جي اف اتش المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.33% وصولاً إلى سعر 0.390 دولار تلاه سهم المؤسسة العربية المصرفية بواقع 1.61% وصولاً إلى سعر 0.315 دولار. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة ناس أعلى نسبة تراجع بواقع 1.68% وصولاً إلى سعر 0.117 دينار تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.70% وصولاً إلى سعر 0.710 دولار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 656.5 ألف سهم تلاه سهم مجموعة جي اف اتش المالية بواقع 374.4 ألف سهم.



السوق العمانية ترتد مرتفعة بدعم من قطاعي المال والصناعة



ارتفعت السوق العمانية في تعاملات جلسة اليوم وسط تباين في أداء القطاعات في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 4985.28 نقطة رابحاً بواقع 27.08 نقطة أو ما نسبته 0.55%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 11.4 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون ريال نفذت من خلال 734 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 6 شركات واستقرار لأسعار أسهم 20 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.13%، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.72% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.23%.



وسجل سعر المتحدة للطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.95% وصولا إلى سعر 4.470 ريال تلاه سهم الباطنة للتنمية والاستثمار بنسبة 3.70% إلى سعر 0.084 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الحسن الهندسية أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 0.027 ريال تلاه سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم بنسبة 2.83% وصولاً إلى سعر 0.240 ريال. واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.8 مليون سهم تلاه سهم بنك ظفار بواقع 1.4 مليون سهم. واحتل جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بقيم التداولات بواقع 334 ألف ريال تلاه سهم بنك ظفار بواقع 306.7 ألف سهم.



تراجع في السوق الأردنية



تراجع مؤشر السوق الأردنية في تعاملات جلسة اليوم بنسبة 0.90% بضغط من قطاعاتها الثلاث ليقفل عند مستوى 2240.15 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.5 مليون سهم بقيمة 4.5 مليون دينار نفذت من خلال 1894 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 48 شركة واستقرار أسعار أسهم 43 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق الثلاث بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 2.80% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.56% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.13%.



وسجل سعر سهم الاتحاد العربي الدولي للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.46% وصولاً إلى سعر 1.17 دينار تلاه سهم تطوير العقارات بنسبة 4.25% وصولاً إلى سعر 0.49 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الموارد الصناعية الأردنية أعلى نسبة تراجع بواقع 8.33% وصولاً إلى سعر 0.11 دينار تلاه سهم الجنوب للإلكترونيات بنسبة 6.66% وصولاً إلى سعر 0.14 دينار.