أبوظبي تبرم اتفاقية امتياز مع شركة "إنبكس" اليابانية

الشارقة 24 – وام:

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اتفاقية مع شركة "إنبكس" اليابانية، حصلت بموجبها الأخيرة على 10% في امتياز حقل زاكوم السفلي البحري.

ووفقاً للاتفاقية تتولى شركة تطوير النفط اليابانية زاكوم السفلي "جودكو زاكوم السفلي" المملوكة لشركة "إنبكس" إدارة حصة الشركة الأم في الامتياز.

وقع الاتفاقية عن "أدنوك" معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها، فيما وقعها عن "إنبكس" توشياكي كيتامورا الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "إنبكس".

وتسري الاتفاقية لمدة 40 عاماً ويبدأ العمل بها اعتباراً من التاسع من مارس المقبل، فيما تم أيضا تمديد حصص شركة "إنبكس" في امتياز "سطح" و"أم الدلخ" لمدة 25 عاماً حيث ستحتفظ بحصتها البالغة 40% في "سطح" وستزيد حصتها في امتياز حقل "أم الدلخ" من 12% إلى 40%.

وقدمت شركة "إنبكس" 2.2 مليار درهم رسم مشاركة في امتياز زاكوم السفلي الذي ستتولى إدارته "أدنوك البحرية" – إحدى شركات مجموعة أدنوك - نيابة عن الشركاء الآخرين كما قدمت " إنبكس" 920 مليون درهم لتمديد حصتها في امتياز "سطح" و "أم الدلخ".

وبهذه الخطوة تنضم "إنبكس" إلى ائتلاف الشركات الهندية الذي تقوده شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية " فيديش" كشريك في امتياز "زاكوم السفلي".