مؤشرات الأحد... بورصات المنطقة تسجل إغلاقات سلبية

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في أولى تداولات الأسبوع في جلسة الأحد، حيث سجلت سوق دبي ارتفاعاً بنسبة 0.61% وسط تباين في أداء القطاعات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3306.57 نقطة.

بينما سجلت سوق السعودية تراجعاً وسط تباين في أداء قطاعاتها لتصل لمستوى 7493.63 نقطة بخسائر نسبتها 0.42%.

وفي المقابل ارتفعت السوق البحرينية بدعم من قطاعات البنوك والخدمات والاستثمار، حيث ارتفعت بنسبة 0.73% لتقفل عند مستوى 1361.65 نقطة.

فيما تراجعت السوق العمانية وسط ضغط من قطاعاتها إلى مستوى 4958.21 نقطة بخسائر نسبتها 0.28%.

وأخيراً تراجع مؤشر السوق الاردنية بنسبة 0.47% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2260.52 نقطة بضغط من قطاعاتها الثلاث، والسوق الكويتية مغلقة.





مؤشر سوق دبي

ارتفعت سوق دبي وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات في ظل تراجع قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3306.57 نقطة بأرباح بلغت بواقع 20.03 نقطة أو ما نسبته 0.61%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 142 مليون سهم بقيمة 184.2 مليون درهم نفذت من خلال 2253 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 12 شركة واستقرار لأسعار أسهم 8 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الاستثمار على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 2.23% تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.75% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع الخدمات على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 0.45% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%.

وسجل سعر سهم بيت التمويل الخليجي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.38% وصولاً إلى سعر 1.37 درهم تلاه سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 4.48% وصولاً إلى سعر 1.40 درهم، واحتل سهم وسجل سعر سهم المدينة للتمويل والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 3.02% وصولاً إلى سعر 0.449 درهم تلاه سهم شعاع بنسبة 2.68% وصولاً إلى سعر 1.09 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 66.6 مليون سهم تلاه سهم إعماربواقع 16.9 مليون سهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 49.6 مليون درهم تلاه سهم شركة الاثمار القابضة بواقع 27.6مليون درهم.

محطة حمراء للسوق السعودية

تراجعت سوق الأسهم السعودية وسط تباين في أداء قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7493.63 نقطة خاسراً بواقع 31.59 نقطة أو ما نسبته 0.42%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 154.2 مليون سهم بقيمة 3.1 مليار ريال. وارتفعت أسعار أسهم 94 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 78 شركة واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الأدوية على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 1.71% تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.85%، وفي المقابل كان قطاع الخدمات الاستهلاكية على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 1.51% تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.90%.

وسجل سعر سهم صادرات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.98% وصولاً إلى سعر 266.6 ريال تلاه سهم أمانة للتأمين بنسبة 9.47% وصولاً إلى سعر 21.74 ريال، في المقابل سجل سعر سهم مجموعة الحكير أعلى نسبة تراجع بواقع 6.05% وصولاً إلى سعر 21.44 ريال تلاه سهم إكسترا بنسبة 3.45% وصولاً إلى سعر 56.20 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم بواقع 57.1 مليون سهم تلاه سهم الانماء بحجم 18.5 مليون سهم. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 576.5 مليون ريال تلاه سهم الانماء بواقع 370.9 مليون ريال.

أداء إيجابي للسوق البحرينية

ارتفعت السوق البحرينية بدعم من قطاعات البنوك والخدمات والاستثمار، حيث اغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1361.65 نقطة رابحا بواقع 9.84 نقطة أو ما نسبته 0.73%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 7.4 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 20.59 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 20.27 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 4.69 نقطة واستقر قطاع الفنادق والسياحة وقطاع التأمين دون تغير عن اغلاق الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.85% وصولاً إلى سعر 0.216 دينار تلاه سهم مصرف السلام البحرين بواقع 4.41% وصولاً إلى سعر 0.142 دينار. وفي المقابل تراجع سعر سهم شركة ناس بواقع 5.56% وصولاً إلى سعر 0.119 دينار. واحتل سهم مجموعة جي اف اتش المالية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.2 مليون سهم تلاه سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بواقع 1 مليون سهم.

السوق العمانية تتراجع

تراجعت السوق العمانية وسط تباين في أداء القطاعات في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 4958.21 نقطة خاسرا بواقع 13.8 نقطة أو ما نسبته 0.28%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.7 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون ريال نفذت من خلال 2516 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 17 شركة واستقرار لأسعار أسهم 13 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.37% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.35% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.28%.

وسجل سعر الوطنية لمنتجات الألمن أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.47% وصولاً إلى سعر 0.247 ريال تلاه سهم بنك ظفار بنسبة 1.94% إلى سعر 0.210 ريال، في المقابل سجل سعر سهم صناعة مواد البناء أعلى نسبة تراجع بواقع 16.67% وصولاً إلى سعر 0.025 ريال تلاه سهم عمان والامارات القابضة بنسبة 5.41% وصولاً إلى سعر 0.105 ريال. واحتل سهم الجزيرة للخدمات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 750.4 ألف سهم تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 743.1 ألف سهم. واحتل العمانية للاتصالات المركز الأول بقيم التداولات بواقع 252.8 ألف ريال تلاه سهم أريدو بواقع 193.8 ألف سهم.

السوق الأردنية تواصل تراجعها

تراجع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.47% بضغط من قطاعاتها الثلاث ليقفل عند مستوى 2260.52 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.6 مليون سهم بقيمة 3.9 مليون دينار نفذت من خلال 1983 صفقة.

وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 40 شركة واستقرار أسعار أسهم 36 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق الثلاث بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.50% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.44% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.23%.

وسجل سعر سهم المتحدة للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.28% وصولاً إلى سعر 1.62 دينار تلاه سهم الجنوب للإلكترونيات بنسبة 7.14% وصولاً إلى سعر 0.15 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 6.66% وصولاً إلى سعر 0.14 دينار تلاه سهم الانتاج بنسبة 5.00% وصولاً إلى سعر 0.95 دينار.