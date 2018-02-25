"ريكستون" توسع استثماراتها في المنطقة الحرة بمطار الشارقة

الشارقة 24:

كشفت مجموعة "ريكستون تيكنولوجيز" الشرق الأوسط الذراع الإنتاجي لكنجستون هولدينغ عن إنشاء خط إنتاج متكامل للمصابيح التي تعمل بتقنية LED، مجهز بأفضل الأجهزة المتطورة في مجال تصنيع المصابيح التي تعمل بتقنية LED مع إضفاء إمكانيات التصميم والتجهيز حسب الطلب، في المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي، وذلك ضمن خططها لتوسعة أعمالها في المنطقة، انطلاقاً من إمارة الشارقة وتصدير منتجاتها لأكثر من 100 دولة حول العالم، كما تزود ريكستون العملاء المحليين والدوليين بحلول إضاءة وتركيبات مصنوعة حسب الطلب للأغراض التجارية والصناعية والأغراض الخاصة، مشيداً بالتسهيلات الكبيرة التي تقدمها حكومة الشارقة وإدارة المنطقة الحرة بمطار الشارقة.

وقال لالو صامويل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كينجستون القابضة: "تعتبر كينجستون هولدينغ أكبر مستثمر في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، حيث تفوق مساحة المصنع 1,000,000 قدم مربع وتبلغ مساحة الأرض: 300,000 قدم مربع، تتألف من مرافق الخدمات اللوجستية والتوزيع على أحدث طراز، كما تبلغ مساحة مرافق التصنيع: 200,000 قدم مربع مزودة بأحدث التقنيات".

وأضاف تمتلك الشركة أعمال متنوعة في مركزها الرئيسي الكائن في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، حيث تقوم بتصنيع ما يربو على 1,200 منتج بمختلف الفئات مثل معدات مناولة الهواء والتدفئة والتهوية، ومعدات تنظيم الكابلات المصنوعة من البولي فنيل كلورين، ومعدات تنظيم الكابلات المعدنية والعلب المعدنية وأجهزة توزيع البيانات وحجيرات لوحات التوزيع والقنوات والملحقات وملحقات توصيل الأسلاك الكهربائية وتركيبات الأضواء السكنية والصناعية، يتم تصديرها لأكثر من 100 دولة حول العالم انطلاقاً من الشارقة.