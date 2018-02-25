"اقتصادية الشارقة" تنظم ملتقى "اقتصاد المعرفة وصناعة المستقبل"

الشارقة 24:

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة "ملتقى اقتصاد المعرفة وصناعة المستقبل"، بهدف إلقاء الضوء على دور الابتكار وريادة الأعمال في دعم النمو والتنويع الاقتصادي.

وشهد الملتقى الذي عقد في فندق شيراتون الشارقة، وحضره العديد من المسؤولين والخبراء ونخبة من ممثلي القطاع الحكومي والخاص وصانعي القرار، مناقشات وجلسات حوارية حول الفرص والتحديات التي تبلور الآفاق الاقتصادية للإمارات بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص، والتركيز على منظومة السياسات التي من شأنها أن تدعم أفضل ابتكارات المعرفة وتدفع المشاريع نحو الاستدامة والتنوع.

من جانبه أكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن هذا الملتقى يعكس مدى حرص الدائرة في استعراض الآفاق المستقبلية للاقتصاد الوطني والنظر سوياً وبشكل إيجابي للتجارب المحلية والدولية، فيما يتعلق بسياسة التنويع الاقتصادي والقدرة على خلق اقتصاد معرفي مبتكر، يسلك منهج وممارسة حكومة دولة الإمارات في جعلها مركزاً معرفياً اقتصادياً.

وأشار سعادته إلى أن ملتقى "اقتصاد المعرفة وصناعة المستقبل"، يضاف إلى قائمة النجاحات والمبادرات التي دشنتها دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، فيما يتعلق بالمعرفة والابتكار وانتهاجهما كسياسة في الدائرة، حيث تسعى الدائرة إلى توسيع رقعة مثل هذه المبادرات لبلوغ أكبر شريحة من مجتمعات الأعمال والخبراء الاقتصاديين والمستثمرين، إلى جانب دعوة أبرز المتحدثين على مستوى الوطن العربي والعالمي لرفع مستويات التنسيق وتبادل الخبرات على مختلف الصعد، وتقديم أفضل النماذج في صناعة المستقبل واستدامة التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسيتها.