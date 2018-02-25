وفد من "مواصفات" يزور "الرقابة النووية"

الشارقة 24:

زار وفد من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، يضم مسؤولين في إدارتي الاعتماد الوطني والمقاييس، المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، في العاصمة أبوظبي، بهدف التعرف على الإمكانات الفنية والبشرية في مختبرات الإشعاع التابعة للهيئة، ومقرها في مبنى جامعة خليفة، كونه المختبر المعني الوحيد في الدولة المختص بمعايرة أجهزة قياس الإشعاع.

وأكدت الدكتورة رحاب العامري، مدير إدارة الاعتماد الوطني في "مواصفات"، أهمية حصول المختبر على الاعتماد، بصورة تضمن الاعتراف بكفاءة نتائجه، حيث تحتوي المواصفة على مجموعتين من المتطلبات، إدارية وفنية، وتتعلق المتطلبات الإدارية بجودة "نظام الإدارة"، أما الفنية فتتعلق بكفاءة طاقم التحليل وبطرق التحليل والأجهزة المستخدمة وطرق ضبط جودة التحاليل وإصدار التقارير وغيرها.

وأكدت العامري ضرورة حصول المختبر على الاعتماد بما يسهم في الاعتراف بنتائج القياس الصادرة عنه على المستوى الدولي، موضحة الدور الرئيس لإدارة الاعتماد في دعم تأهيل المختبرات الوطنية، وخصوصاً في المجالات الحيوية التي تسهم في دعم برامج الاستدامة والاقتصاد الوطني والصحة العامة والبيئة.



من جهة أخرى، شرحت المهندسة أمينة زينل، مديرة إدارة المقاييس في "مواصفات"، دور الهيئة في الإشراف على عمليات القياس ومختبرات القياس الوطنية، مشددة على أهمية وضرورة الاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية في قياسات الإشعاع، لما لها من دور على الصحة العامة والبيئة.

وأشارت إلى أهمية سلسلة المعايير الدولية في هذا المجال وإبراز القدرات الوطنية بالتعاون مع المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، موضحة أن اعتماد معايير القياس الوطنية يتم من خلال اللجنة الوطنية للمقاييس العلمية بين الهيئة ومعهد الإمارات للمترولوجيا المخول بمهام المعهد الوطني للقياس في الدولة.