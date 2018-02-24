"اقتصادية الشارقة" تؤكد حرصها على تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للابتكار

الشارقة 24:

انطلاقاً من حرصها على تبني آخر المستجدات في الإمارة، قامت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بالمشاركة في أسبوع الشارقة للابتكار والذي ينعقد خلال شهر فبراير، وتدعم الفعاليات المقامة هذا الشهر في الإمارة الاستراتيجية الوطنية للابتكار، ويسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار، إلى جانب تحفيز القطاعين الحكومي والخاص والأفراد على تبني ممارسات الابتكار.

وتسعى إمارة الشارقة عبر تنظيمها لفعالية "أسبوع الشارقة للابتكار" بالتعاون مع الجهات والدوائر الحكومية، إلى تحويل الابتكار إلى عمل مؤسسي تنعكس آثاره الإيجابية على المجتمع، وتأسيس منهج عمل لجميع الجهات الحكومية والأكاديمية بالإمارة، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع، لتشكيل منظومة عمل موحدة تعتمد على الابتكار كأساس للتطوير.

ويعتبر أسبوع الشارقة للابتكار حدث وطني للجميع، ومجهود موحد من قبل الحكومة والقطاع الخاص والأفراد للمساعدة على نشر ثقافة واسعة النطاق للابتكار في الدولة، حيث تحرص اقتصادية الشارقة على تعزيز مكانة دولة الإمارات بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص كمركز عالمي للابتكار وبناء القدرات ونشر ثقافة الابتكار إضافة إلى التحفيز على تبني ممارسات الابتكار من خلال إطلاق وتنفيذ مبادرات وأفكار نوعية.

وفي رسالة وجهها سعادة سلطان بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بمناسبة أسبوع الابتكار، أكد أن الدائرة اتجهت في السنوات الثلاث الماضية إلى التعاون مع الجامعات والمعاهد العلمية في الإمارة ودعم الكوادر الطلابية المواطنة تنفيذاً للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي جعل من إمارة الشارقة منارة للعلم والمعرفة وأرسى دعائم التنافسية والتميز في قطاع التعليم باعتبار أن أفضل توظيف في عجلة التنمية هو الاستثمار في الموارد البشرية، حيث قامت الدائرة وبالتعاون مع جامعة الشارقة بإطلاق جائزة الابتكار حيث يتم اختيار أفضل عشر أفكار مبتكرة من طلاب جامعة الشارقة سيتم تقييمها حسب الاشتراطات الموضوعة من قبل اللجنة المختصة للاشتراك في المسابقة.

كما أشار إلى أن أسبوع الشارقة للابتكار أصبح مناسبة هامة للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين، ويعبّر عن توجهات قيادة الإمارات بتشجيع تبني الابتكار نهجاً للعمل وثقافة مجتمعية، حيث يجب على جميع الجهات بما فيها القطاعان الحكومي والخاص والهيئات والمؤسسات المجتمعية أن تكثف جهودها لبناء شراكات فاعلة وإرساء أسس بناء مجتمع معرفي.

وأكدت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية، على أهمية تطوير وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين والارتقاء به في كافة المجالات وبوجه خاص في المجال الصناعي وتشجيع فئة الشباب للانخراط في بيئة العمل الشخصي لممارسة أنشطتهم الصناعية، حيث أنهم يعتبرون لبنة المجتمع والأساس الذي يبنى عليه المستقبل، ويعتبر تأسيسهم والعناية بهم إلى جانب دمجهم في سوق العمل من أهم الخطط والمبادرات التي تتبناها الدائرة وذلك من خلال تأهيلهم للدخول إلى سوق العمل.

وأضافت مريم، أن الهدف الأساسي من هذه الجائزة ليس هو دعم الطلاب فقط بجوائز مالية أو تشجيعية، إنما الهدف الأكبر هو ايصال رسالة إلى المجتمع الأكاديمي وبالذات إلى أبنائنا الطلاب أن حكومة الشارقة تنظر باهتمام وتقدير إلى المشاريع الطلابية وأن دائرة التنمية الاقتصادية كجهة مسؤولة عن التنمية ونمو الأعمال تعطي أولوية تسويق أفكار الطلاب وبالأخص هذه المنتجات إلى خارج الجامعة وإلى القطاع الخاص.

حيث نجحت إمارة الشارقة في إيجاد بيئة محفزة لذوي الأفكار المتميزة، من خلال مبادرة أسبوع الشارقة للابتكار وغيرها من المبادرات التي تمهد الطريق لبناء اقتصاد المعرفة عبر التركيز على العديد من القطاعات الرئيسية، والتي في مقدمتها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتعليم والصحة والنقل والمياه والفضاء، وحث جميع أفراد وفئات المجتمع على المشاركة بفعاليات الأسبوع واستقطاب العقول وتحفيزها على توليد الأفكار المبتكرة واستكشاف المواهب الواعدة لتبنيها ودعمها في تصميم حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية.

ومن هنا جاءت مشاركة دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة في "أسبوع الشارقة للابتكار" تجسيداً لتوجّه الدولة بكافة إماراتها في تعزيز الابتكار والإبداع في كافة المجالات، حيث تم عرض الخدمات الإلكترونية وآخر خدماتها وهي خدمة تصريح اللوحات التجارية إلكترونياً، حيث جاءت هذه الخدمة لتسهيل واختصار إجراء إصدار اللوحات الإعلانية على المستثمر، حيث تعمل الخدمة على تمكين المستثمر من إنجاز معاملاته الخاصة باللوحات الإعلانية من خلال الخطاطين، والتي بدورها توفر وقت المستثمرين حيث تمكنهم من متابعة أعمالهم في أي مكان وزمان دون الحاجة لمراجعة الدائرة.

وتسعى الدائرة بشكل مستمر واستناداً إلى خبرات كوادرها البشرية وبالتعاون مع شركائها من القطاعين العام والخاص إلى تطوير بيئة العمل وتسهيل الإجراءات بشكل يحقق رؤية الإمارة والدولة عموماً في تعزيز الاستدامة والازدهار في جميع المجالات، وتعزيز إسهاماتها في هذا المجال الذي يستشرف المستقبل بفكر حديث ورؤية جديدة.

وعملت اقتصادية الشارقة على تنسيق عدد من الفعاليات والأنشطة النوعية التي لا تستهدف المجتمع المحلي فحسب، بل وتواكب رؤية قيادتنا الحكيمة وجهود الحكومة لتعزيز تنافسية الدولة على المستوى الدولي في مختلف المجالات، من خلال نشر ما حققته من إنجازات في مجالات الابتكار وإتاحته للعالم لنشر العلم والمعرفة بأدوات مبتكرة حديثة، وهو ما تحرص قيادتنا الرشيدة عليه، أملاW أن يطلق أسبوع الشارقة للابتكار في دورته الحالية العديد من المبادرات التي تشجيع مجتمع الإمارة بكل شرائحه على الإسهام في طرح الموضوعات والقضايا والتحديات وتقديم الأفكار والحلول الابتكارية.