مصرف الشارقة الإسلامي يرعى المسيرة السنوية لفرسان القافلة الوردية

الشارقة 24:

ترسيخاً لقيم العمل الإنساني في المجتمع الإماراتي، أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن رعايته للمسيرة السنوية الثامنة للقافلة الوردية، إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، المعنية بنشر وتعزيز الوعي بسرطان الثدي وأهمية الفحص الدوري والمبكر عنه، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 28 فبراير الجاري وحتى 6 مارس 2018.

وتحظى القافلة الوردية برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبدعم وتوجيهات قرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيس المؤسس لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان لسرطانات الأطفال، وسفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان للإعلان العالمي للسرطان.

وأسهمت رعاية مصرف الشارقة الإسلامي للمسيرة السنوية منذ انطلاقتها قبل ثمانية أعوام، في تمكينها من رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الفحص الذاتي لسرطان الثدي في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوضيح وتصحيح المعلومات والمفاهيم المجتمعية المغلوطة المرتبطة بسرطان الثدي، إضافة إلى تقديم الفحوصات المجانية إلى حوالي 49 ألف رجل وامرأة، من مختلف الجنسيات.

وقال جاسم البلوشي، رئيس التميز المؤسسي في مصرف الشارقة الإسلامي: "بفضل الرؤية الملهمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تحولت المسيرة السنوية للقافلة الوردية إلى نموذج يحتذى به، لتؤكد على النهج الرصين التي تتخذه إمارة الشارقة في الحرص على صحة المواطنين والمقيمين في مختلف أرجاء دولة الإمارات".

وأضاف البلوشي: "نتقدم بجزيل الشكر إلى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، على وقوفها وراء إنجاح القافلة الوردية، وعلى إتاحتها الفرصة لنا للمشاركة في هذه الحملة المجتمعية المهمة، التي أثبتت نجاحها في تحقيق أهدافها الرامية إلى مساعدة أفراد المجتمع في الوقاية من هذا المرض من خلال فريق عمل مجتهد يتوق للنجاح مع تضافر الجهود من مختلف مؤسسات القطاع العام والخاص ووسائل الإعلام".

وأكد البلوشي أن علاقة المصرف بمسيرة القافلة الوردية تتجاوز مفهوم الرعاية إلى الشراكة، ضمن حرص أعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسهم معالي عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس الإدارة على دعم المبادرات الفاعلة، مضيفاً أن هذا الاهتمام بالمبادرة يتوافق مع توجهات إدارة المصرف للمحافظة على الريادة لإمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات وعلى رأسها المجال الصحي والوقائي.

ويحرص مصرف الشارقة الإسلامي بشكل مستمر على تعزيز مساهمته المجتمعية من خلال القيام بدور فاعل ومؤثر في دعم وتبني ورعاية العديد من المبادرات والحملات الاجتماعية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، التي ينظمها أو يشارك في تنفيذها ورعايتها بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات المحلية.