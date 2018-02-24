"الاقتصاد" تبحث تنمية العلاقات التجارية مع الأرجنتين

الشارقة 24:

بحث سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الأرجنتين، خلال لقائه ميغيل براون سكرتير التجارة بوزارة الإنتاج الأرجنتينية، والوفد المرافق له، والذي يزور الدولة للمشاركة في معرض "غلفود 2018".

حضر اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بأبوظبي، سعادة جمعة الكيت، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التجارة الخارجية، ومحمد حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري، وعائشة الكبيسي، مديرة إدارة المنظمات الدولية وسياسات التجارة الخارجية بالوزارة، وسعود النويس المحلق التجاري لسفارة دولة الإمارات في واشنطن، فيما حضره من الجانب الأرجنتيني شنكو روخاس وكيل وزارة الإنتاج لشؤون التجارة الخارجية، وفرناندو دي مارتيني سفير الأرجنتين لدى دولة الإمارات.

ناقش اللقاء فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وركز على تنمية التبادلات التجارية وتطوير الاستثمارات والمشاريع في المجالات المتعلقة بالزراعة والإنتاج الغذائي وصناعة الحلال، كما بحث الجانبان سبل توطيد الشراكة على مستوى القطاع الخاص في هذا المجال.

وأكد سعادة عبد الله آل صالح أن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات اقتصادية متينة مع جمهورية الأرجنتين، وأن التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين حقق معدلات جيدة نسبياً، حيث وصل في عام 2016 إلى نحو 914 مليون دهم إماراتي (ما يعادل 249 مليون دولار أميركي)، مؤكداً أن الإمكانات الاقتصادية للجانبين تفتح المجال أمام تنمية هذه التبادلات التجارية وتوسيع نطاق التجارة البينية للسلع والخدمات وتوطيد شراكة قطاعي الأعمال في الدولتين الصديقتين.

وأثنى سعادته على المشاركة القوية للأرجنتين في معرض غلفود 2018، مؤكداً أن الاستثمار الزراعي والمنتجات الغذائية تعد من أهم محاور التعاون بين البلدين، حيث تمثل الأرجنتين مصدراً لتوريد مجموعة مهمة من السلع الغذائية إلى دولة الإمارات، مثل الذرة والحبوب واللحوم والدواجن، والتي تستحوذ على نحو 55% من إجمالي التبادلات التجارية بين البلدين وفقاً لبيانات عام 2016.

ولفت سعادة عبد الله آل صالح إلى أهمية تكثيف الحوار لتطوير التعاون في هذا الجانب الحيوي الذي يمثل ركيزة من ركائز استراتيجية الأمن الغذائي في الدولة، حيث تحظى المنتجات الأرجنتينية بطلب متزايد في الأسواق الإماراتية ومختلف أسواق المنطقة. وأكد سعادته أهمية التنسيق في مجال اعتمادات وصناعة الحلال، لأهميتها البالغة في زيادة معدلات التبادل التجاري للسلع الغذائية.

وأشار آل صالح إلى الحاجة إلى رفع مستوى التعاون القائم في مجالات الطيران المدني وقطاع النقل الجوي والبحري، فضلاً عن التعاون في مجال الخدمات اللوجستية وقطاعات الشحن والتخزين وغيرها من القطاعات الداعمة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، مسلطاً الضوء على الأسس والمقومات المتطورة للتجارة في دولة الإمارات، وما تحظى به من بنى تحتية وإلكترونية وذكية عالمية وذات كفاءة عالية.