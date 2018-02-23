"مواصفات" تختتم مشاركتها في "غلفود" بنجاح لافت

الشارقة 24:

اختتمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، أمس الخميس، مشاركتها في فعاليات معرض الخليج للأغذية "غلفود 2018"، الذي يعد أحد أكبر المعارض من نوعه على مستوى العالم.

واستقبلت الهيئة مئات الزائرين من الوفود الرسمية، وقطاع الأعمال، والمستثمرين، والمستهلكين، وخصصت الهيئة على مدار أيام المعرض، فرق عمل متخصصة من إدارات الاعتماد الوطني، وشؤون المطابقة، والمواصفات، والمقاييس، والتشريعات الفنية، والشؤون الإدارية، للإجابة على تساؤلات واستفسارات زوار المنصة، التي تميزت بأدوات عرض ذكية، وورش عمل، وشريطاً متحركاً بالمعلومات والبيانات بأكثر من لغة، إضافة إلى توفير كتيبات تعريفية للزوار، وفريق من المتطوعين المواطنين بالتزامن مع "عام زايد".

وعلى مدار خمسة أيام، أبدى عدد كبير من المسؤولين والخبراء والمستثمرين الذين زاروا منصة الهيئة اهتمامهم بما تقدمه من خدمات مميزة وقيمة مضافة تنعكس على الشركات العاملة فيها، باعتبارها وجهة المؤسسات من قطاع الأعمال التي ترغب في الحصول على معلومات حول علامة الجودة الإماراتية التي تصدرها الهيئة، وعلامة الحلال الوطنية للأغذية، والصناعات المرتبطة بها، كما عرضت الهيئة في شاشات كبيرة الحجم فيديو تعريفي عن منصة حلال التفاعلية التي أطلقتها الهيئة قبل أيام.

وتلقى فريق العمل في "مواصفات" ما يناهز 700 استفسار وطلب معلومات وبيانات حول الأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات ذات العلاقة بقطاع الأغذية والمشروبات، وكان أكثر الاستفسارات من دول أجنبية.