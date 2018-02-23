الإمارات تشارك في قمة الشراكة العالمية بالهند السبت

الشارقة 24:



تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم السبت، في فعاليات وأعمال قمة الشراكة العالمية في الهند، والتي تستمر حتى 26 الجاري، تحت شعار "استراتيجية الهند الجديدة للاندماج العالمي".



ويترأس سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وفد الدولة، الذي يضم العديد من المؤسسات والشركات الإماراتية البارزة من القطاعين الحكومي والخاص، حيث تعد القمة التي تعقد في ولاية اندرا براديش، منبراً عالمياً لمناقشة سبل التعاون بين الاقتصادات الناشئة والنامية، وبناء جسور الشراكة وتحقيق النمو المتوازن والعادل بين الدول، فضلاً على توحيد السياسات لمعالجة التحديات العالمية.



وتأتي مشاركة دولة الإمارات، في ظل ما تشهده مجمل علاقات الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الإمارات والهند، من تأسيس جديد، بناء على التوجيهات السامية للقيادة الرشيدة في كلا البلدين.



ويضم وفد الدولة، ممثلي عدد من الجهات والمؤسسات الريادية وكيانات الأعمال الاستثمارية، والتي تتضمن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وشركة أدنوك، وشركة مصدر، و"إكسبو 2020"، وشركة دبي الجنوب، و"موانئ دبي" وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، ومجموعة لولو الدولية، ومصرف الشارقة الإسلامي، ومؤسسة أيديل بي الدولية



وعلى صعيد مؤشرات الشراكة التجارية بين البلدين، فقد بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند، ما يناهز 131.7 مليار درهم عام 2016.