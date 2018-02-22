وزراء "العمل الإسلامي" يؤكدون أهمية التوظيف لتحقيق رفاه الشعوب

الشارقة 24 – واس، وام:



شدد وزراء العمل في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في ختام اجتماعاتهم في جدة، على أهمية موضوع التوظيف لتحقيق رفاه الشعوب ونموها الاقتصادي، وأن التشجيع على إيجاد فرص العمل ومعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للبطالة يعد أولوية.



وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، إن الوزراء أعربوا من خلال "إعلان جدة" عن عميق تقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولحكومة المملكة العربية السعودية وشعبها للتنظيم الناجح للدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل.



وأضاف أن "إعلان جدة" أكد أن متوسط معدلات البطالة في الدول الأعضاء في المنظمة يبلغ 74 في المائة وهو معدل أعلى بكثير مقارنة بدول العالم مشيراً، إلى أن الوزراء أقروا أيضاً بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية بوصفها محركاً قوياً للإنتاجية والنمو الاقتصادي وزيادة الرفاه ورفع مستوى التماسك الاجتماعي، لذلك نلتزم بزيادة جهودنا لبناء المهارات اللازمة للعمل والحياة وتعزيز الصلة بين التعليم والتوظيف.



وبين أن إعلان جدة شدد على أن إتاحة فرص أفضل للعمل للشرائح الضعيفة، ولا سيما الشباب والنساء يظل هدفاً رئيسياً لمنظمة التعاون الإسلامي، وجزءاً لا يتجزأ من جدول أعمالنا الإنمائي وتحقيقا لهذه الغاية نجدد التزامنا بتنفيذ استراتيجية شاملة بما في ذلك سياسات لتيسير الانتقال من المدرسة إلى العمل وتعزيز فرص العمل الجيدة والتدريب المهني، إضافة إلى اتخاذ إجراءات لتحسين القدرة على إيجاد عمل وتحقيق تكافؤ الفرص وتشجيع مبادرات الأعمال الحرة.



وأعرب الوزراء، عن تقديرهم للجهود المبذولة حتى الآن لإنشاء مركز عمل منظمة التعاون الإسلامي الذي يعد أحدث مؤسسة متخصصة في المنظمة وسيكون مقره في باكو بأذربيجان، ولذلك أوصوا بلدانهم بالانضمام إلى النظام الأساسي لمركز عمل المنظمة في أقرب وقت ممكن من أجل تسهيل الانطلاق المبكر للمركز.



ورحب الوزراء بوضع مشروع استراتيجية سوق العمل لمنظمة التعاون الإسلامي ومشروع اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي بشأن الاعتراف المتبادل بقوى العمالة الماهرة ومشروع منظمة التعاون الإسلامي للاتفاق الثنائي الموصى به بشأن تبادل القوى العاملة، وذلك بغية تعزيز التعاون فيما بين بلدان منظمة التعاون الإسلامي بشأن العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية.