اختتام منتدى الأمن الغذائي الروسي الإماراتي الأفريقي

جانب من مشاركة معالي سلطان بن سعيد المنصوري في فعاليات اليوم الختامي

الشارقة 24:



أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، حرص الإمارات على التعاون والمساهمة الفاعلة في دعم الدول الأفريقية الساعية لتحسين واقع المنتجين والمصنعين الزراعيين لديها من خلال تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات.



وأضاف خلال جلسة وزارية موسعة عقدت في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بمشاركة وزراء ومسؤولين رسميين من الدول المشاركة في منتدى الأمن الغذائي الروسي الإماراتي الأفريقي، أنه يتم تشجيع مجتمع الأعمال الإماراتي على زيادة استثماراته في الثروة الزراعية والحيوانية في أفريقيا بما يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق استدامة الأمن الغذائي العالمي.



وكان معاليه، قد افتتح فعاليات اليوم الثاني من المنتدى والتي شهدت نقاشات نوعية ومعمقة، وسط مشاركة وزارية رفيعة المستوى عكست أهمية الإمارات ودورها المؤثر على الساحة العالمية في توحيد ودعم الجهود الدولية الهادفة إلى تأمين غذاء صحي ومستدام للأجيال المقبلة.



حضر الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني من المنتدى التي عقدت تحت رعاية وزارة الاقتصاد ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات وزراء الزراعة في كل من أوغندا وأثيوبيا ونيجيريا وكينيا وجمهورية روندا، وحشد من الشخصيات وممثلي السلك الدبلوماسي، وممثلي عدد من الجهات الحكومية وغرف التجارة والصناعة في الدولة، بجانب أصحاب الأعمال من أفريقيا والإمارات وروسيا وممثلي وسائل الإعلام.



وأكد المشاركون في المنتدى الذي اختتم فعالياته اليوم الخميس، وحمل شعار "عام زايد"، ضرورة تضافر الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والإسهام في معالجة أزمة الغذاء في العالم واحتوائها والتصدي لها بجميع السبل المتاحة بجانب تقديم التسهيلات والحوافز التي تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع الزراعي والحيواني في أفريقيا والارتقاء بمستوى وجودة الإنتاج وتطوير التقنيات والأساليب المستخدمة وتعزيز حركة التجارة الزراعية وتضافر جهود الجهات الحكومية والخاصة لدعم القطاع.



وأشادوا برؤية دولة الإمارات وجهودها المثمرة وتجربتها التي شكلت نموذجاً يحتذى في مد جسور التعاون مع دول العالم للوقوف على احتياجات الأمن الغذائي المستقبلي للأجيال القادمة وتفعيل المقاربات العملية للوقوف على الاحتياجات الغذائية العالمية.



وقد شهد المنتدى الذي استمر يومين بدعم معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي وبالشراكة مع المركز الروسي للتصدير والوكالة الروسية للتأمين على القروض والاستثمارات الخاصة بالتصدير وبنك "إكسيم بنك – روسيا"، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إضافة إلى "فلاي دبي" شريك الطيران الرسمي ومركز دبي التجاري العالمي "الداعم" المستضيف للمنتدى، عدداً من الندوات الحوارية الوزارية رفيعة المستوى والجلسات النقاشية لتعزيز الأعمال الزراعية والتبادل التجاري بين الأطراف المشاركة.



يذكر أن المنتدى تزامن مع فعاليات الدورة الـ 23 لمعرض "جلفود 2018"، ويعتبر أحدث إضافة نوعية له وذلك بهدف تحفيز التحول الذي يقوده قطاع الزراعة من أجل تعزيز الأمن الغذائي، وإغناء الثروة الزراعية والنهوض بمستوى الابتكار في هذا القطاع الحيوي وتنمية العلاقات التجارية بين الإمارات وروسيا وأفريقيا.