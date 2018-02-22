ارتفاع مؤشرات البورصة في دبي والسعودية والكويت والبحرين الخميس

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة، في آخر تداولات الأسبوع في جلسة يوم الخميس، حيث سجلت سوق دبي ارتفاعاً بنسبة 0.03%، وسط تباين في أداء القطاعات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3286.54 نقطة، كما سجلت سوق السعودية ارتفاعاً وسط تباين في أداء قطاعاتها، لتصل لمستوى 7525.22 نقطة بأرباح نسبتها 0.26%، وارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.82% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6756.54 نقطة بدعم ترأسه قطاعي صناعية وتأمين، وكذلك ارتفعت السوق البحرينية بدعم من قطاعات البنوك والخدمات، حيث ارتفعت بنسبة 0.01% لتقفل عند مستوى 1351.81 نقطة.

وفي المقابل، تراجعت السوق العمانية وسط ضغط من قطاعي المال والصناعة، إلى مستوى 4972.01 نقطة بخسائر نسبتها 0.31%، وتراجع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.26% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2271.14 نقطة بضغط من قطاعاتها الثلاثة.

السوق الإقفال التغير دبي 3286.54 %0.03 السعودية 7525.22 %0.26 الكويت 6756.54 %0.82 البحرين 1351.81 %0.01 عٌمان 4972.01 %0.31 سالب الأردن 2271.14 %0.26 سالب

ارتفاع هامشي في سوق دبي وسط ضغط من قطاع الصناعة

ارتفعت سوق دبي في تعاملات يوم الخميس، وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات في ظل ارتفاع قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3286.54 نقطة بأرباح بلغت بواقع 0.90 نقطة أو ما نسبته 0.03%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 143.3 مليون سهم بقيمة 287.4 مليون درهم نفذت من خلال 3155 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 20 شركة واستقرار لأسعار أسهم 7 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الخدمات على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 0.94%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.74%، واستقر قطاع الاتصالات على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع الصناعة على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 9.81%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.24%.

وسجل سعر سهم المدينة للتمويل والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.43%، وصولاً إلى سعر 0.463 درهم، تلاه سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 3.74%، وصولاً إلى سعر 1.11 درهم، وسجل سعر سهم شركة الصقر الوطنية للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00%، وصولاً إلى سعر 2.70 درهم، تلاه سهم شركة أسمنت الوطنية بنسبة 9.81% وصولاً إلى سعر 2.85 درهم، واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 114 مليون سهم، تلاه سهم موانئ دبي العالمية بواقع 6.7 مليون سهم، واحتل سهم شركة الأثمار القابضة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 21.9 مليون درهم، تلاه سهم إعمار بواقع 18 مليون درهم.

السوق السعودية ترتد مرتفعة وسط تباين أداء القطاعات

ارتفعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات جلسة الخميس، وسط تباين في أداء قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7525.22 نقطة، رابحاً بواقع 19.60 نقطة أو ما نسبته 0.26%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 144.3 مليون سهم بقيمة 3.2 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 85 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 88 شركة واستقرار لأسعار أسهم بقية الشركات.

وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الخدمات الاستهلاكية على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 1.31%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 1.04%، وفي المقابل كان قطاع تجزئة التغذية على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 0.72%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.51%.

وسجل سعر سهم المصافي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.87%، وصولاً إلى سعر 35.40 ريال، تلاه سهم نماء للكيماويات بنسبة 5.00%، وصولاً إلى سعر 17.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم صادرات أعلى نسبة تراجع بواقع 9.96%، وصولاً إلى سعر 242.4 ريال، تلاه سهم ميد غلف للتأمين بنسبة 3.51%، وصولاً إلى سعر 22.82 ريال، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم بواقع 36.5 مليون سهم، تلاه سهم الإنماء بحجم 18.2 مليون سهم، واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 367.6 مليون ريال، تلاه سهم دار الأركان بواقع 365.8 مليون ريال.

محطة خضراء للسوق الكويتية

ارتفعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة الخميس، وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 55.23 نقطة أو ما نسبته 0.82%، ليقفل عند مستوى 5756.54 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 50 مليون سهم بقيمة 10.5 مليون دينار، نفذت من خلال 2361 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع صناعية بواقع 46.3 نقطة، تلاه قطاع تأمين بواقع 40.8 نقطة، في المقابل تراجع قطاع النفط والغاز بواقع 19.5 نقطة، تلاه قطاع السوق الموازي بواقع 7.6 نقطة.

وسجل سعر سهم أهلية ت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 20%، وصولاً إلى سعر 510 فلوس، تلاه سهم رماية بنسبة 7.56% وصولاً إلى سعر 18.5 فلس، في المقابل سجل سعر سهم سنرجي أعلى نسبة تراجع بواقع 13.76% وصولاً إلى سعر 30.7 فلس، تلاه سهم أجيال بنسبة 11.32% وصولاً إلى سعر 141 فلساً، واحتل سهم أهلي متحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 7.1 مليون سهم، تلاه سهم خليج ب بواقع 4.9 مليون سهم، واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.6 مليون دينار، تلاه سهم أهلي متحد بواقع 1.5 مليون.

ارتفاع طفيف في السوق البحرينية بواقع 0.01%

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة الخميس، بدعم من قطاعات البنوك والخدمات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1351.81 نقطة، رابحاً بواقع 0.15 نقطة أو ما نسبته 0.01%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.7 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 9.05 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 2.57 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بواقع 7.85 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 2.21 نقطة، واستقر قطاع الفنادق والسياحة وقطاع التأمين من دون تغير عن إغلاق الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم مصرف السلام البحرين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.03%، وصولاً إلى سعر 0.136 دينار، تلاه سهم مجموعة ترافكو بواقع 2.56% وصولاً إلى سعر 0.320 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم مجموعة جي أف أتش المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 1.41%، وصولاً إلى سعر 0.350 دولار، تلاه سهم ألمنيوم البحرين بواقع 0.76% وصولاً إلى سعر 0.650 دينار، واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.5 مليون، سهم تلاه سهم مصرف السلام البحرين بواقع 1.4 مليون سهم.

محطة حمراء في السوق العمانية وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام

تراجعت السوق العمانية في تعاملات الخميس، وسط تباين في أداء القطاعات في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 4972.01 نقطة خاسراً بواقع 15.36 نقطة أو ما نسبته 0.31%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 27.6 مليون سهم بقيمة 7.4 مليون ريال نفذت من خلال 811 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 16 شركة واستقرار لأسعار أسهم 19 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.06%، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.55% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.52%.

وسجل سعر الجزيرة للخدمات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.05% وصولاً إلى سعر 0.169 ريال، تلاه سهم بنك صحار بنسبة 1.97% إلى سعر 0.155 ريال، في المقابل سجل سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات أعلى نسبة تراجع بواقع 5.62% وصولاً إلى سعر 0.084 ريال، تلاه سهم المتحدة للطاقة بنسبة 3.59% وصولاً إلى سعر 4.300 ريال، واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بحجم التداولات بواقع 6 ملايين سهم، تلاه سهم ظفار الدولية للتنمية والاستثمار بواقع 4.6 مليون سهم، واحتل بنك مسقط المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.4 مليون ريال، تلاه سهم ظفار الدولية للتنمية والاستثمار بواقع 1.4 مليون سهم.

نهاية أسبوع سلبية للسوق الأردنية

تراجع مؤشر السوق الأردنية في تعاملات جلسة الخميس، بنسبة 0.26% بضغط من قطاعاتها الثلاثة، ليقفل عند مستوى 2271.14 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.8 مليون سهم بقيمة 10.5 مليون دينار نفذت من خلال 2814 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 52 شركة واستقرار أسعار أسهم 44 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق الثلاثة بقيادة قطاع الخدمات وقطاع الصناعة بنسبة 0.30%، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.22%.

وسجل سعر سهم الألبان الأردنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.93% وصولاً إلى سعر 3.83 دينار، تلاه سهم سبائك للاستثمار بنسبة 4.47% وصولاً إلى سعر 0.70 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات أعلى نسبة تراجع بواقع 4.83%، وصولاً إلى سعر 1.18 دينار، تلاه سهم الزرقاء للتعليم والاستثمار بنسبة 4.73%، وصولاً إلى سعر 1.81 دينار.