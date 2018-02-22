وزير الطاقة يشارك بالأسبوع الدولي للبترول في لندن

الشارقة 24 – وام:

ترأس معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة وفد الدولة المشارك في فعاليات الأسبوع الدولي للبترول التي اختتمت، الخميس، في لندن، وحملت شعار "إعادة هندسة نماذج تشغيل النفط والغاز: صناعة تمر بمرحلة انتقالية".

وألقى معاليه الكلمة الافتتاحية للحدث بصفته رئيس مؤتمر أوبك 2018 وشارك في جلسة حوارية مع الرؤساء التنفيذيين لشركتي "بي پي" و "شل"، فيما ركز في حديثه خلال الحدث على أن اتفاق خفض المعروض العالمي قد قلص تخمة النفط في السوق لكن المهمة لم تنجز بعد.

وذكر أن الأمانة العامة لمنظمة الأوبك ستجتمع مع منتجي النفط الصخري الأميركيين خلال "مؤتمر أسبوع سيرا" الشهر القادم لتبادل الآراء، موضحاً أن روسيا - غير العضو في أوبك - ملتزمة باتفاق خفض المعروض حتى نهاية السنة.

وشهد معاليه حفل توقيع الاتفاقية بين شركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك" ومعهد الطاقة البريطاني ‏‏كما بحث مع معالي غريغ كلارك وزير الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية البريطاني التعاون المشترك في مجال الطاقة والصناعة إضافة إلى استقباله سعادة بوب دادلي الرئيس التنفيذي لشركة "بيه بي".

وعقد ‏معالي وزير الطاقة والصناعة رئيس مؤتمر أوبك 2018 جلسة مع عدد من ممثلي الإعلام الدولي لمناقشتهم واطلاعهم على آخر المستجدات في سوق البترول العالمية وزار مؤسسة " S&P Global Platts " الرائدة في مجال تسعير النفط ومشتقاته في لندن.