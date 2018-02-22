أسعار النفط تغلق بلا تغير يذكر

الشارقة 24 – واس:



أغلقت أسعار النفط تعاملاتها، الخميس، بلا تغير يذكر قبل بيانات من المتوقع أن تظهر زيادة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأميركية، ومع استمرار تعافي الدولار من أدنى مستوياته في 3 سنوات، التي هوى إليها الأسبوع الماضي.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 17 سنتاً، أو 0.3 %، لتبلغ عند التسوية 65.42 دولار للبرميل، كما أغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط منخفضة 11 سنتاً، أو 0.2 %، إلى 61.68 دولار للبرميل، بعد تداولها في نطاق من 60.92 دولار إلى 61.86 دولار.