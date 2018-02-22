وسط توقعات بزيادة المخزونات الأميركية

أسعار النفط تغلق بلا تغير يذكر

  • الخميس 22, فبراير 2018 في 8:11 ص
  • خزانات نفط خام في ولاية أوكلاهوما الأميركية
    خزانات نفط خام في ولاية أوكلاهوما الأميركية
أنهت أسعار النفط تعاملاتها، الخميس، بلا تغير يذكر قبل بيانات من المتوقع أن تظهر زيادة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأميركية.

الشارقة 24 – واس:

أغلقت أسعار النفط تعاملاتها، الخميس، بلا تغير يذكر قبل بيانات من المتوقع أن تظهر زيادة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأميركية، ومع استمرار تعافي الدولار من أدنى مستوياته في 3 سنوات، التي هوى إليها الأسبوع الماضي.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 17 سنتاً، أو 0.3 %، لتبلغ عند التسوية 65.42 دولار للبرميل، كما أغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط منخفضة 11 سنتاً، أو 0.2 %، إلى 61.68 دولار للبرميل، بعد تداولها في نطاق من 60.92 دولار إلى 61.86 دولار.