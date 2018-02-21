الأخضر يلون مؤشرات 4 بورصات بالمنطقة في تداولات الأربعاء

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تداولات جلسة يوم الأربعاء، حيث سجلت سوق دبي ارتفاعاً بنسبة 0.47% وسط ارتفاع في أداء غالبية القطاعات، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3285.64 نقطة، فيما سجلت سوق السعودية تراجعاً هامشياً وسط تباين في أداء قطاعاتها لتصل لمستوى 7505.62 نقطة بخسائر نسبتها 0.01%.

وارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.31%، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6680.52 نقطة بدعم ترأسه قطاع رعاية صحية، بينما سجلت السوق البحرينية ارتفاعاً بدعم من قطاعات البنوك والصناعة والاستثمار، حيث ارتفعت بنسبة 0.53% لتقفل عند مستوى 1351.66 نقطة، وتراجعت السوق العمانية وسط ضغط من كافة قطاعاتها إلى مستوى 4987.37 نقطة بخسائر نسبتها 0.26%، فيما ارتفع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.98% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2277.09 نقطة بدعم من قطاعاتها الثلاثة.

السوق الإقفال التغير دبي 3285.64 %0.47 السعودية 7505.62 %0.01 سالب الكويت 6701.31 %0.31 البحرين 1351.66 %0.53 عٌمان 4987.37 %0.26 سالب الأردن 2277.09 %0.98

سوق دبي ترتد مرتفعة بدعم من غالبية قطاعاتها

ارتفعت سوق دبي في تعاملات الأربعاء، وسط ارتفاع في أداء الأسهم والقطاعات في ظل ارتفاع قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3285.64 نقطة بأرباح بلغت بواقع 15.30 نقطة أو ما نسبته 0.47%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 191.8 مليون سهم بقيمة 357.4 مليون درهم نفذت من خلال 3623 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة، مقابل تراجع لأسعار أسهم 11 شركة واستقرار لأسعار أسهم 6 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الاستثمار على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 1.88%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.15% واستقر قطاع الصناعة وقطاع الخدمات على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع البنوك على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 0.52%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%.

وسجل سعر سهم شعاع أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.57%، وصولاً إلى سعر 1.14 درهم، تلاه سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 4.00% وصولاً إلى سعر 1.30 درهم، واحتل سهم وسجل سعر سهم شركة الصقر الوطنية للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 9.91%، وصولاً إلى سعر 3.00 درهم، تلاه سهم المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.90% وصولاً إلى سعر 0.427 درهم، واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 109.7 مليون سهم، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 52.1 مليون سهم، واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 39.8 مليون درهم، تلاه سهم دي إكس بي إنترتينمنتس بواقع 30.9 مليون درهم.

تراجع هامشي للسوق السعودية وسط تباين أداء القطاعات

تراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات جلسة الأربعاء، وسط تباين في أداء قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7505.62 نقطة، خاسراً بواقع 0.47 نقطة أو ما نسبته 0.01%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 112.2 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 71 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 104 شركات واستقرار لأسعار أسهم بقية الشركات.

وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع النقل على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 1.30%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.17%، وفي المقابل كان قطاع الإعلام على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 1.24%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.02%.

وسجل سعر سهم صادرات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.99% وصولاً إلى سعر 269.2 ريال، تلاه سهم رعاية بنسبة 9.98% وصولاً إلى سعر 54.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم أسمنت نجران أعلى نسبة تراجع بواقع 3.79% وصولاً إلى سعر 9.39 ريال، تلاه سهم دلة الصحية بنسبة 2.63% وصولاً إلى سعر 111.0 ريالـ واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بواقع 21 مليون سهم، تلاه سهم الإنماء بحجم 18.6 مليون سهم، واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 378.1 مليون ريال، تلاه سهم سابك بواقع 311.5 مليون ريال.

محطة خضراء للسوق الكويتية بعد سلسلة من التراجعات

ارتفعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة الأربعاء، وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 20.79 نقطة أو ما نسبته 0.31% ليقفل عند مستوى 6701.31 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 62.4 مليون سهم بقيمة 11.5 مليون دينار نفذت من خلال 2501 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع صناعية بواقع 22.8 نقطة، تلاه قطاع النفط والغاز بواقع 21.5 نقطة، في المقابل تراجع قطاع رعاية صحية بواقع 47.5 نقطة، تلاه قطاع خدمات استهلاكية بواقع 7.8 نقطة.

وسجل سعر سهم عمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 17.78% وصولاً إلى سعر 53 فلساً، تلاه سهم بوبيان د ق بنسبة 13.33% وصولاً إلى سعر 34 فلساً، في المقابل سجل سعر سهم ياكو أعلى نسبة تراجع بواقع 13.79% وصولاً إلى سعر 125 فلساً، تلاه سهم إيفكت بنسبة 13.68% وصولاً إلى سعر 20.2 فلس، واحتل سهم الامتياز المركز الأول بحجم التداولات بواقع 7.4 مليون سهم، تلاه سهم الأثمار بواقع 6 ملايين سهم، واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3 ملايين دينار، تلاه سهم أهلي متحد بواقع 1.2 مليون.

مؤشر السوق البحرينية يرتفع 0.53%

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة الأربعاء، بدعم من قطاعات البنوك والصناعة والاستثمار، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1351.66 نقطة رابحاً بواقع 7.09 نقطة أو ما نسبته 0.53%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 6.4 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 19.08 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بواقع 7.85 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 5.62 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 10.46 نقطة، واستقر قطاع الفنادق والسياحة وقطاع التأمين دون تغير عن إغلاق الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم مصرف السلام البحرين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.45% وصولاً إلى سعر 0.132 دينار، تلاه سهم شركة الأثمار القابضة بواقع 3.70% وصولاً إلى سعر 0.140 دولار.

وفي المقابل سجل سعر سهم عقارات السيف أعلى نسبة تراجع بواقع 3.51% وصولاً إلى سعر 0.220 دينار، تلاه سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بواقع 1.30% وصولاً إلى سعر 0.760 دينار، واحتل سهم مصرف السلام البحرين المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.9 مليون سهم، تلاه سهم مجموعة جي أف أتش المالية بواقع 893.7 ألف سهم.

السوق العُمانية تتراجع على كافة المستويات

تراجعت السوق العمانية في تعاملات جلسة يوم الأربعاء، وسط تراجع في أداء القطاعات في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 4987.37 نقطة خاسراً بواقع 13.11 نقطة أو ما نسبته 0.26%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 15.5 مليون سهم بقيمة 1.8 مليون ريال، نفذت من خلال 833 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 15 شركة واستقرار لأسعار أسهم 26 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.76%، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.47% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.35%.

وسجل سعر البنك الأهلي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.11% وصولاً إلى سعر 0.166 ريال، تلاه سهم الجزيرة للمنتجات الحديدية بنسبة 1.92% إلى سعر 0.318 ريال، في المقابل سجل سعر سهم النهضة للخدمات أعلى نسبة تراجع بواقع 6.06% وصولاً إلى سعر 0.310 ريال، تلاه سهم الشرقية للاستثمار القابضة بنسبة 4.88% وصولاً إلى سعر 0.117 ريال، واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 9.1 مليون سهم، تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 2.1 مليون سهم، واحتل جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بقيم التداولات بواقع 815.1 ألف ريال، تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 197.3 ألف سهم.

أرباح في السوق الأردنية بدعم من قطاعاتها الثلاثة

ارتفع مؤشر السوق الأردنية في تعاملات جلسة يوم الأربعاء بنسبة 0.98%، بدعم من القطاع المالي ليقفل عند مستوى 2277.09 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.5 مليون سهم بقيمة 8.5 مليون دينار نفذت من خلال 3139 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 30 شركة واستقرار أسعار أسهم 50 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.23%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.64% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.04%.

وسجل سعر سهم إعمار للتطوير والاستثمار العقاري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.55% وصولاً إلى سعر 0.19 دينار، تلاه سهم رم للوساطة المالية بنسبة 4.87% وصولاً إلى سعر 1.72 دينار، في المقابل سجل سعر سهم تهامة للاستثمارات المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.91% وصولاً إلى سعر 0.58 دينار، تلاه سهم المتصدرة للأعمال والمشاريع بنسبة 4.82% وصولاً إلى سعر 1.38 دينار.