وزير بحريني: الانتهاء من ترتيبات ضريبة القيمة المضافة بنهاية 2018

الشارقة 24 – رويترز:

قال وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، اليوم الأربعاء، إن حكومة بلاده تستهدف الانتهاء من جميع الاستعدادات بنهاية العام الجاري، لبدء العمل بضريبة القيمة المضافة مع سعيها لتنويع الإيرادات بدلاً من الاعتماد على النفط وتقوية مالية الدولية.

كانت المعارضة السياسية المحلية من بين الأسباب التي حالت دون تطبيق الضريبة حتى الآن.

وفي الشهر الماضي، قال المسؤولون إن الحكومة لن تمضي قدماً في إجراءات تقشف جديدة إلى أن يوافق البرلمان على نظام جديد لتعويض المواطنين عن ارتفاع تكاليف المعيشة.

وذكر الشيخ أحمد، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر استثماري في البحرين، أن الحكومة ستعمل مع البرلمان بشأن ضريبة القيمة المضافة التي لايتوقع أن تضر بالنمو الاقتصادي.