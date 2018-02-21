سيؤول توقع على اتفاقيات للتجارة الحرة مع 5 دول بأميركا الوسطى

الشارقة 24 – رويترز:

قالت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إنها ستوقع على اتفاقيات للتجارة الحرة مع خمس دول من أميركا الوسطى، ستعزز قدرة شركات السيارات الكورية الجنوبية وقطاع الإلكترونيات على دخول أسواق هذه الدول.

وقالت وزارة التجارة الكورية الجنوبية في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن وزير التجارة كيم هيون-تشونج مع مندوبين من كوستاريكا والسلفادور وهندوراس ونيكاراجوا وبنما، في سيؤول، اليوم الأربعاء، للتوقيع على خمس اتفاقيات ثنائية منفصلة ستلغي الرسوم الجمركية على نحو 95 % من السلع والخدمات المتبادلة.