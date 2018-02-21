الاتحاد العربي للمعارض يشارك في ملتقى سعودي لصناعة الاجتماعات

الشارقة 24:





أطلق "الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية"، شعاره الجديد من "الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات"، الذي انطلقت أعماله، يوم الأحد، في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة .

وترأس وفد الاتحاد، سعادة سيف محمد المدفع رئيس الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، يرافقه أمين عام الاتحاد محمود الجراح وعدد من أعضاء الجمعية العمومية.

وتسعى الاستراتيجية الجديدة للاتحاد، إلى تحقيق مساهمة إقليمية ودولية في مجال صناعة المعارض، ودعم أعضائه للمساهمة الحقيقية والفاعلة في تطوير هذه الصناعة ورفدها بكافة مقومات العمل الإنمائي، من خلال الاستثمار الحقيقي في كل الجوانب، سواء على مستوى الموارد البشرية أو جوانب العمل التنموي والتسويقي، لتحقيق الاستفادة العظمى للدول الأعضاء وخدمة اقتصادات الدول العربية.

وبحث سعادة سيف محمد المدفع، في اليوم الأول من الملتقى، سبل التعاون مع "البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات" الراعي الأول لقطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة، والمشرف على تطويره، كما التقى مسؤولي عدد من الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في الحدث.

ووقع المدفع بصفته رئيس الاتحاد، مع الدكتور زهير السراج رئيس مجلس إدارة الأكاديمية السعودية لإدارة المعارض والمؤتمرات والفعاليات عضو اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني السعودي للمعارض والمؤتمرات، اتفاقية تعاون مشترك بين الاتحاد والأكاديمية، تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون وتطوير آفاق العمل المشترك، للارتقاء بأداء صناعة المعارض والمؤتمرات، من خلال تعزيز خبرات العاملين في هذا المجال.

وقال سعادة سيف محمد المدفع: إن مشاركة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات في الملتقى تأتي في إطار المشاركة في سلسلة من الفعاليات المهمة على مستوى العالم، بما يعزز قطاع صناعة المؤتمرات والمعارض العربية، لأهمية هذه الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني للدول، باعتبارها مصدراً من مصادر الدخل القومي، إلى جانب مساهمتها في تعزيز دور السياحة وقطاع الضيافة والأعمال، حتى غدت مصدراً اقتصادياً رئيسياً توليها الدول، أهمية كبرى وتخصص لها كيانات وميزانيات في سبيل دعمها وتطويرها.

وأوضح المدفع أن توقيع الاتفاقية بين الجانبين، يندرج في إطار سعي الاتحاد نحو تطوير واقع صناعة المعارض في المنطقة العربية، مشيراً إلى أن التعاون مع الأكاديمية يشكل خطوة إيجابية في هذا الاتجاه على مستوى المملكة العربية السعودية، التي تستضيف العديد من المعارض والمؤتمرات الواعدة والمهمة في المنطقة.

من جانبه، قال الدكتور زهير السراج إن توقيع الاتفاقية مع الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، هو فرصة لتبادل الخبرات ووجهات النظر التي تخدم هذه الصناعة على المستويين المحلي والإقليمي، وثمن الجهود التي يبذلها سعادة سيف محمد المدفع في سبيل الارتقاء بصناعة المعارض والمؤتمرات في المنطقة العربية وإفريقيا وتطويرها وفق خطط ممنهجة ترتقي بواقع هذا القطاع المهم والحيوي، مشيراً إلى أن الملتقى، وبالتعاون مع عدد من الشركات سيطلق فكرة ملتقى الفعاليات العربية، ليكون حدثاً سنوياً يعمل على الربط بين أصحاب هذه الصناعة في الوطن العربي والعالم.