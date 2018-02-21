تدشين أعمال المرحلة الأولى لمشروع مدينة الشارقة للواجهات المائية

الشارقة 24 – وام:

دشنت شركة "واحة الشارقة للتطوير العقاري"، يوم الثلاثاء، أعمال المرحلة الأولى من مشروع "مدينة الشارقة للواجهات المائية"، التي تقدر تكلفتها بـ 3 مليارات درهم، من أصل 25 مليار درهم، هي التكلفة الإجمالية للمشروع، الذي يعد أحد أهم المشاريع الحيوية متعددة الاستخدامات في الإمارة.

وقال سعادة عبد الله الشكرة رئيس مجلس إدارة واحة الشارقة للتطوير العقاري، خلال مؤتمر صحافي عقد في مركز مبيعات مدينة الشارقة للواجهات المائية، بحضور سعادة الدكتور راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة: إن مدينة الشارقة للواجهات المائية هي درة ثمينة داخل صدفة شاسعة، إذ تعتبر مدينة داخل المدينة، وتمتاز بوجود مرافق متكاملة، وتمتد على مساحة 60 مليون قدم مربع من أراضي الساحل الخليجي، لتكون مقصداً مثالياً للمقيمين والسياح.

وتتألف الواجهة المائية، من 8 جزر خلابة، طورت بأحدث التقنيات لتحتضن مجتمعاً نابضاً بالحياة يضم 60 ألف شخص يعيشون في 1500 فيلا فخمة ومنزل ذكي و95 برجاً للاستخدامات المتعددة، كما تضم المدينة عدداً من الفنادق والمراكز التجارية ومجمعات للمكاتب وحديقة ألعاب مائية، صممت بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى مارينا تتسع لـ 800 يخت.

وأشار إلى أن أعمال المشروع، تتضمن إزاحة 12 مليون متر مكعب من الأتربة، خلال أعمال حفر القنوات وإنشائها، والتي تمتد على مسافة 20 كيلومتراً، وبعمق 3-5 أمتار، وعرض 100- 300 متر، إضافة إلى استخدام 5 ملايين طن، من الصخور في الكواسر وأعمال حماية القنوات المائية وبناء الجسور والطرق ومحطات الكهرباء، التي وصلت تكلفتها إلى 250 مليون درهم.

وأوضح الشكرة أنه وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تم تكليف هيئة كهرباء ومياه الشارقة، بتزويد المشروع بالطاقة الكهربائية، وقد بدأ العمل بالتنسيق مع سعادة رئيس الهيئة الدكتور راشد الليم والعاملين بالهيئة، والذين من خلال جهودهم المتواصلة، تم تحقيق هذا الإنجاز على أرض الواقع والمتمثل في أعمال التصميم والهندسة والتوريد والتركيب والاختبار المحطتين ستار-1 وستار-2 132/33/11kv ، وفقاً لمواصفات الهيئة، وتعديل المحطة الفرعية 132kv الموجودة في محطة كهرباء الحمرية، وفي المنطقة الحرة بالحمرية البوابة الرئيسية A وفقاً لمواصفات الهيئة، إضافة إلى أعمال التصميم والهندسة والتوريد والتركيب لكيبل kv132، لمشروعي ستار 1 و2 والبالغ طوله 57.6 كيلومتر، بالإضافة إلى الأشغال المدنية للمحطة الفرعية والأعمال الكهربائية للمحطتين.

وأضاف أن استراتيجية واحة الشارقة للتطوير العقاري، تقوم على تقديم مشاريع تنموية مستدامة لإمارة الشارقة، بعد القيام بدراسة شاملة للسوق والتعرف إلى احتياجات كافة شرائح المجتمع، آخذين بعين الاعتبار البعد الاقتصادي والتجاري والسياحي، لهذه المشاريع لنقدم اليوم مشروع "مدينة الشارقة للواجهات المائية".

عقب ذلك، سلم عبد الله الشكرة مشروع تغذية مدينة الشارقة للواجهات المائية بالكهرباء، إلى سعادة الدكتور المهندس راشد الليم، حيث ستتم إدارة هذه المحطة من قبل هيئة كهرباء ومياه الشارقة، التي ستحصل منها على إمدادات الكهرباء.

من جانبه، قال سعادة الدكتور المهندس راشد الليم أمامنا نموذج رائع للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، حيث قام مطور رائد بالاستثمار في تطوير شبكة مرافق ستساعد هيئة كهرباء ومياه الشارقة بتأمين الكهرباء للمقيمين في مدينة الشارقة للواجهات المائية، وهو مشروع تطويري هائل على مستوى الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.