الأخضر يلون مؤشرات البورصة في البحرين والأردن الثلاثاء

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة، في تداولات منتصف الأسبوع في جلسة يوم الثلاثاء، حيث سجلت سوق دبي تراجعاً بنسبة 0.84%، وسط تراجع في أداء القطاعات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3270.34 نقطة، كما سجلت سوق السعودية تراجعاً وسط تباين أداء قطاعاتها لتصل لمستوى 7506.09 نقطة بخسائر نسبتها 0.29%.

وتراجعت السوق الكويتية بنسبة 0.45% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6680.52 نقطة بضغط ترأسه قطاع تأمين، بينما سجلت السوق البحرينية ارتفاعاً ملحوظاً بدعم من قطاعات البنوك والخدمات والاستثمار، حيث ارتفعت بنسبة 0.89% لتقفل عند مستوى 1344.57 نقطة، وتراجعت السوق العمانية وسط ضغط من القطاع المالي إلى مستوى 5000.48 نقطة، بخسائر نسبتها 0.14%، فيما ارتفع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.35%، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2255.08 نقطة بدعم من القطاع المالي.

السوق الإقفال التغير دبي 3270.34 %0.84 سالب السعودية 7506.09 %0.29 سالب الكويت 6680.52 %0.45 سالب البحرين 1344.57 %0.89 عٌمان 5000.48 %0.14 سالب الأردن 2255.08 %0.35

سوق دبي تتراجع بضغط من كافة قطاعاتها

تراجعت سوق دبي في تعاملات الثلاثاء، وسط هبوط في أداء الأسهم والقطاعات في ظل ارتفاع قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3270.34 نقطة، بخسائر بلغت بواقع 27.73 نقطة أو ما نسبته 0.84%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 148.6 مليون سهم، بقيمة 233.3 مليون درهم نفذت من خلال 2754 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 23 شركة، واستقرار لأسعار أسهم 4 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وتراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الخدمات بواقع 1.92%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.57%.

وسجل سعر سهم مصرف السلام البحرين أعلى نسبة ارتفاع، بواقع 4.17% وصولاً إلى سعر 1.25 درهم، تلاه سهم الخليجية للاستثمارات العامة بنسبة 4.06% وصولاً إلى سعر 0.359 درهم، وسجل سهم تبريد أعلى نسبة تراجع بواقع 2.86% وصولاً إلى سعر 1.70 درهم، تلاه سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال بنسبة 2.70% وصولاً إلى سعر 1.80 درهم.

واحتل سهم بيت التمويل الخليجي، المركز الأول بحجم التداولات بواقع 55.8 مليون سهم، تلاه سهم إعمار بواقع 51 مليون سهم، واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 43.3 مليون درهم، تلاه سهم دي إكس بي إنترتينمنتس بواقع 15.4 مليون درهم.

محطة حمراء للسوق السعودية في جلسة منتصف الأسبوع

تراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات جلسة الثلاثاء، وسط تباين في أداء قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7506.09 نقطة، خاسراً بواقع 22.15 نقطة أو ما نسبته 0.29%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 120.2 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال.

وارتفعت أسعار أسهم 83 شركة، مقابل تراجع لأسعار أسهم 94 شركة واستقرار لأسعار أسهم بقية الشركات.

وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع المرافق العامة على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 0.65%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.63%، وفي المقابل كان قطاع إدارة وتطوير العقارات على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 1.30% تلاه قطاع النقل بنسبة 0.89%.

وسجل سعر سهم صادرات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.97% وصولاً إلى سعر 244.8 ريال، تلاه سهم ثمار بنسبة 5.46% وصولاً إلى سعر 31.50 ريال، في المقابل سجل سعر سهم باتك أعلى نسبة تراجع بواقع 3.04% وصولاً إلى سعر 61.00 ريال، تلاه سهم ساكو بنسبة 2.96% وصولاً إلى سعر 118.40 ريال، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم بواقع 22.8 مليون سهم، تلاه سهم الإنماء بحجم 15.6 مليون سهم، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 317.5 مليون ريال، تلاه سهم الإنماء بواقع 317 مليون ريال.

السوق الكويتية تواصل سلسلة تراجعها

تراجعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة الثلاثاء، وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 30.52 نقطة أو ما نسبته 0.45% ليقفل عند مستوى 6680.52 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 64.2 مليون سهم بقيمة 9 ملايين دينار، نفذت من خلال 2803 صفقات.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع خدمات استهلاكية بواقع 4.2 نقطة، تلاه قطاع اتصالات بواقع 3.7 نقطة، في المقابل تراجع قطاع تأمين بواقع 27.5 نقطة تلاه قطاع خدمات مالية بواقع 7.7 نقطة.

وسجل سعر سهم أسمنت أبيض أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.18%، وصولاً إلى سعر 82 فلساً، تلاه سهم وربة ت بنسبة 8.17% وصولاً إلى سعر 64.9 فلس.

في المقابل، سجل سعر سهم وثائق أعلى نسبة تراجع بواقع 17.95% وصولاً إلى سعر 32 فلساً، تلاه سهم رماية بنسبة 16.67% وصولاً إلى سعر 17.5 فلس، واحتل سهم رماية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 8.7 مليون سهم، تلاه سهم عقارات ك بواقع 6.5 مليون سهم، واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1 مليون دينار، تلاه سهم أهلي متحد بواقع 924.8 دينار.

أرباح في السوق البحرينية وسط ارتفاع ملموس لمؤشرات السيولة والأحجام

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة الثلاثاء، بدعم من قطاعات البنوك والخدمات والاستثمار، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1344.57 نقطة رابحاً بواقع 11.84 نقطة أو ما نسبته 0.89%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 62.8 مليون سهم بقيمة 8.3 مليون دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 25.72 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 21.76 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 9.45 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بواقع 43.40 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بواقع 7.85 نقطة واستقر قطاع الفنادق والسياحة دون تغير عن إغلاق الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم عقارات السيف أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.56% وصولاً إلى سعر 0.228 دينار، تلاه سهم بنك البحرين والكويت بواقع 5.19% وصولاً إلى سعر 0.446 دينار.

وفي المقابل، سجل سعر سهم المجموعة العربية للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 9.80% وصولاً إلى سعر 0.460 دولار، تلاه سهم شركة الأثمار القابضة بواقع 3.57% وصولاً إلى سعر 0.135 دولار، واحتل سهم مصرف السلام البحرين المركز الأول بحجم التداولات بواقع 60.6 مليون سهم، تلاه سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بواقع 479.8 ألف سهم.

القطاع المالي يقود السوق العُمانية للتراجع

تراجعت السوق العمانية في تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، وسط تباين في أداء القطاعات في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 5000.48 نقطة خاسراً بواقع 7.04 نقطة أو ما نسبته 0.14%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 23.5 مليون سهم بقيمة 3.2 مليون ريال نفذت من خلال 897 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة، مقابل تراجع لأسعار أسهم 14 شركة واستقرار لأسعار أسهم 20 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.13%، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.21% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.01%.

وسجل سعر جلفار للهندسة والمقاولات، أعلى نسبة ارتفاع بواقع 17.11% وصولاً إلى سعر 0.089 ريال، تلاه سهم عمان والإمارات القابضة بنسبة 7.77% إلى سعر 0.111 ريال.

في المقابل، سجل سعر سهم مسقط للغازات أعلى نسبة تراجع بواقع 5.19% وصولاً إلى سعر 0.548 ريال، تلاه سهم الخليج الدولية للكيماويات بنسبة 1.75% وصولاً إلى سعر 0.224 ريال، واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 9.2 مليون سهم، تلاه سهم العنقاء للطاقة بواقع 3.3 مليون سهم، واحتل جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بقيم التداولات بواقع 825.5 ألف ريال، تلاه سهم العنقاء للطاقة بواقع 124.7 ألف سهم.

السوق الأردنية ترتد مرتفعة بدعم من قطاع المال

ارتفع مؤشر السوق الأردنية في تعاملات جلسة الثلاثاء، بنسبة 0.35% بدعم من القطاع المالي، ليقفل عند مستوى 2255.08 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.4 مليون سهم بقيمة 6.3 مليون دينار، نفذت من خلال 2608 صفقات.

وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 37 شركة واستقرار أسعار أسهم 42 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.73%، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.38% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.28%.

وسجل سعر سهم الوارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14% وصولاً إلى سعر 0.15 دينار، تلاه سهم مساكن الأردن بنسبة 4.85% وصولاً إلى سعر 2.81 دينار.

في المقابل، سجل سعر سهم المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 4.93% وصولاً إلى سعر 0.77 دينار، تلاه سهم كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة بنسبة 4.82% وصولاً إلى سعر 1.38 دينار.