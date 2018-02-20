"غرفة الشارقة" شريك استراتيجي لـ "منتدى الأمن الغذائي" بدبي

الشارقة 24:



تشارك غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، كشريك استراتيجي في "منتدى الأمن الغذائي الروسي - الإماراتي - الأفريقي 2018"، الحدث الدولي الأول من نوعه الذي تستضيفه الدولة خلال الفترة 21-22 فبراير الجاري.



ويُلقي سعادة عبد الله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، كلمة رسمية في افتتاح المنتدى الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي على هامش فعاليات الدورة الثالثة والعشرون لمعرض الخليج للأغذية "جلفود 2018".



وتأتي مشاركة غرفة الشارقة في الحدث، الذي يقام بدعم رسمي من معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، تماشياً مع السياسة الحكيمة لدولة الإمارات والرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني والعربي والعالمي بكافة السبل المتاحة والإسهام الفاعل بتنمية قطاعات الثروة الزراعية والحيوانية وإطلاق المبادرات الداعمة والمشجعة لإقامة المشاريع الإنتاجية الحيوية المشتركة في هذا المجال.



ويهدف المنتدى إلى تحفيز التحول الذي يقوده قطاع الزراعة من أجل تعزيز الأمن الغذائي وإغناء الثروة الزراعية والنهوض بمستوى الابتكار في هذا القطاع الحيوي وتنمية العلاقات التجارية، كما يهدف المنتدى إلى المساهمة في تحسين أداء الأسواق للحد من تقلب أسعار الأغذية وتعزيز الأمن الغذائي وتمكين المزارعين من تحقيق الربحيّة وفسح المجال أمام المستهلكين للوصول إلى الأسواق المحليّة والإقليمية والدولية، وذلك من خلال مناقشة المقاربات العملية لاحتواء التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي بشكل كامل، واقتراح الحلول المثلى للتصدي لها، عبر تضافر جهود الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع من مختلف الدول المشاركة في المنتدى.



وتعقد فعاليات المنتدى بالشراكة مع المركز الروسي للتصدير والوكالة الروسية للتأمين على القروض والاستثمارات الخاصة بالتصدير، و"بنك إكسيم روسيا"، إلى جانب مركز دبي التجاري العالمي "الداعم" المستضيف للمنتدى، و"فلاي دبي" شريك الطيران الرسمي وشركة دبي.



ومن المقرر أن تُلقي معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية للمنتدى تحت عنوان "العولمة من أجل بناء مستقبل الأمن الغذائي"، يليها كلمات لكل من معالي الكسندر تكاتشوف وزير الزراعة الروسي عن اتجاهات التعاون بين روسيا ودول أفريقيا والإمارات العربية المتحدة، ورئيس غرفة الشارقة، ومعالي هنري أوريم أوكيلو وزير دولة للشؤون الخارجية في أوغندة.



ويشهد المنتدى الذي تنظّمه "شركة دبي للاستشارات" على مدى يومين، عدداً من الندوات الحوارية الوزارية رفيعة المستوى والجلسات النقاشية لتعزيز الأعمال الزراعية بين الأطراف الثلاثة المشاركة، حيث يتحدث عدد من الوزراء والمسؤولين من روسيا والإمارات وممثلي عدد من الدول الأفريقية أبرزها أثيوبيا وكينيا وأوغندا ونيجيريا وجنوب السودان.



ويناقش المنتدى سبل تحسين واقع المنتجين والمصنّعين الزراعيين كأمر حيوي لنجاح القطاع الزراعي ومواصلة الاستثمار في نظم الإنتاج المرتبطة به، انطلاقاً من أن تعزيز حركة التجارة الزراعية وتشجيع الاستثمار الزراعي المدروس يلعب دوراً محورياً في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي وتوافر التغذية وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.