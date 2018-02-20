27 % النمو الصناعي في إمارة الشارقة خلال 2017

الشارقة 24:



يشكل القطاع الصناعي أحد أهم مكونات الاقتصاد في إمارة الشارقة، ويحافظ هذا القطاع على وتيرة نمو عالية تتعزز باطراد مع توجه الدولة نحو إقامة المناطق الصناعية المتخصصة، وتوفير وجذب الاستثمارات الخارجية إليها، واستقدام التكنولوجيا الحديثة التي ترفد هذا القطاع بعوامل التنافسية مع القطاعات الصناعية العالمية.



ومنذ السبعينيات، كانت إمارة الشارقة أحد المراكز الصناعية والتجمعات الاستثمارية الإنتاجية حيث شهدت أول مناطق صناعية مخططة في دولة الإمارات بصفة خاصة وفى منطقة الخليج العربي بصفة عامة.



ويأتي النمو الصناعي بالإمارة متماشياً مع مسيرة التنويع الاقتصادي في الدولة، حيث تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة جزءاً مهماً للغاية من منظومة التنوع وهو حال أكبر الاقتصادات العالمية.



وأظهر تقرير رخص الأعمال الصادر لعام 2017، أن الرخص الصناعية حققت أعلى معدل في نمو الرخص الصادرة وقد بلغ 27% خلال العام 2017، كما بلغ اجمالي النمو للرخص الصادرة والمجددة 3% لعام 2017.



اقتصاد آمن ومستدام



توفر إمارة الشارقة بيئة آمنة ومستقرة لممارسة الأعمال، ما يشجع العديد من المستثمرين الأجانب على العمل بالإمارة، وافتتاح أفرع لها لإطلاق أعمالها بدول المنطقة، كما تحرص الإمارة على إرساء رؤية واضحة المعالم للاستدامة باعتبارها أساساً للمشاريع التطويرية الجديدة كافة في إمارة الشارقة.



بنية تحتية عالية الجودة ومناطق صناعية جاهزة



تمتلك الإمارة عدداً كبيراً من المناطق الصناعية وقاعدة صناعية تعد الأكبر على مستوى الدولة والمنطقة، بالإضافة إلى موقع الشارقة الاستراتيجي وامتلاكها لعدد كبير من المناطق الصناعية، وموانئها على الخليج العربي وخليج عمان، ومطار دولي حديث يضمن تسهيل جميع عمليات التداول وحركة البضائع.



التسهيلات المقدمة



تعد إمارة الشارقة بيئة استثمارية مثالية، وخاصة في القطاع الصناعي، نظراً لما تقدّمه للمستثمرين من تسهيلات وخدمات نوعية، فضلاً عمّا تمتاز به الإمارة من امتلاكها لواحدة من أكبر المساحات المخصصة للصناعة في دولة الإمارات.



والجدير بالذكر أن الدائرة أطلقت مشروع دليل الشارقة الصناعي وذلك لرفع مستوى العمل وتحسين الأداء وتطويره وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتقديم الخدمات الخاصة بالشأن الصناعي وفقاً لأفضل المعايير العالمية من حيث السهولة والوضوح، وضمن إطار العمل المستمر لرفع مستوى أداء المؤسسات الحكومية وتطوير آليات العمل والارتقاء بها.



اقتصاد المعرفة



تجسيداً لرؤية الدائرة بالريادة في تحقيق التنمية الشاملة لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار، بما يكفل بيئة أعمال مشجعة ومحفزة للعمل والاستثمار قائمة على تحقيق الرفاه الاقتصادي في الشارقة، تسعى الدائرة لتكون نموذجاً ناجحاً في تحويل اقتصادها من الاعتماد على الموارد الطبيعية إلى الاعتماد على مهارات وعقول أبنائها، استناداً على استراتيجية التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار.



ومن جانبه أشار سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن الدائرة حرصت على وضع خارطة للاستثمار الصناعي في الإمارة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية الساعية إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى الإمارة ، مؤكداً على التزام الدائرة المطلق بتبني أفضل الممارسات التي من شأنها تهيئة بيئة تنافسية لجذب واستقطاب الاستثمارات إلى الشارقة، التي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وبناء اقتصاد منتج وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لتطوير البيئة الصناعية في الإمارة.



كما أكدت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية بالدائرة على أن اقتصادية الشارقة حرصت على تبني استراتيجية واضحة لتطوير الاستثمار الصناعي في الإمارة، حيث يعتبر العمل على تنمية اقتصاد الإمارة أحد المهام الرئيسية للدائرة، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة على الخريطة الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.



وأوضحت إلى أن هناك العديد من التطورات الإيجابية التي قامت بها الدائرة من أجل تعزيز استراتيجيتها التي تهدف إلى دعم قطاع الصناعة وتطوير قطاع التصدير المحلي، وذلك من خلال عملها مع الشركات الصناعية في مختلف القطاعات، وتسخير كافة خدمات الدعم اللازم لتحقيق نمو الشركات التي تعمل في الأسواق العالمية.