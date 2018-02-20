الذهب يهبط مع صعود الدولار للجلسة الثالثة على التوالي

الشارقة 24 – رويترز:

تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الثلاثاء، مع انتعاش الدولار من أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات الذي سجله الأسبوع الماضي، بينما ينتظر المستثمرون محضر وقائع أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من أجل استقاء اتجاه أسعار الفائدة الأميركية.

وفي الساعة 08:32 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضاً 0.6 %، في أكبر تراجع له بالنسبة المئوية ليوم واحد في أسبوعين، إلى 1339.09 دولار للأوقية (الأونصة).

وهبطت عقود الذهب الأميركية الآجلة 1.2 % إلى 1340.4 دولار للأوقية، مسجلة أكبر انخفاض لها بالنسبة المئوية ليوم واحد منذ نوفمبر 2017.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات، 0.5 % إلى 89.544.