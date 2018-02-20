نيكي يهبط وسط أداء ضعيف للقطاع المالي والأسهم ذات الثقل

الشارقة 24 – رويترز:

هبطت الأسهم اليابانية، الثلاثاء، وسط ضعف في السوق بفعل تراجع الإقبال على المخاطرة والاتجاه إلى جني الأرباح، في الوقت الذي سجلت فيه أسهم القطاع المالي والأسهم ذات الثقل على المؤشرات أداءً هزيلاً.

وانخفض المؤشر نيكي القياسي 1% إلى 21925.10 نقطة، بعدما ارتفع 2%، الإثنين.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.7 % إلى 1762.45 نقطة، وجرى تداول 1.23 مليار سهم فقط، وهو أدنى مستوى تداول منذ أواخر ديسمبر، وانخفضت قيمة التداولات أيضاً 14 % إلى أدنى مستوى منذ أواخر ديسمبر إلى 2.2 تريليون ين.



وتراجعت أسهم البنوك وشركات التأمين، حيث انخفض سهم مجموعة ميتسوبيشي المالية 1.1 %، وسهم سوميتومو ميتسوي المالية 1.2 % وتي.آند دي القابضة 2.3 %.