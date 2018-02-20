تباين أسواق النفط مع ارتفاع الخام الأميركي

الشارقة 24 – رويترز:

تباين أداء أسواق النفط في تعاملات، الثلاثاء، حيث ارتفع الخام الأميركي بفعل تقلص الإمدادات القادمة من كندا، بينما تراجعت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:18 بتوقيت جرينتش بارتفاع قدره 70 سنتاً، أو ما يعادل 1.1 %، عن سعر التسوية السابقة.

وقال تجار إن ارتفاع أسعار خام غرب تكساس الوسيط نتج عن تقلص إمدادات خط أنابيب كيستون الكندي، الذي ظل يعمل دون مستوى طاقته الاستيعابية منذ العام الماضي بسبب تسريب، مما أدى إلى تراجع الإمدادات المتجهة إلى الولايات المتحدة.

وانخفض خام برنت بفعل تراجع الأسهم الآسيوية وارتفاع الدولار الذي من المحتمل معه تقلص الطلب، إذ يجعل الوقود أغلى ثمناً للدول التي تستخدم عملات أخرى في أسواقها المحلية.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 65.48 دولار للبرميل بانخفاض قدره 19 سنتاً، أو ما يعادل 0.3 %، مقارنة مع التسوية السابقة.