"اقتصادية الشارقة" تتلقى 59 شكوى خلال الشهر الأول من تطبيق ضريبة "القيمة المضافة"

الشارقة 24:



تلقت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة 59 شكوى متعلقة بضريبة القيمة المضافة بالإمارة خلال الشهر الأول من التطبيق، حيث باشرت الدائرة وعلى الفور بمتابعتها من خلال التواصل مع المستهلكين وذلك للاطلاع على تفاصيل الشكاوى وفقاً للإجراءات، ومراقبة جميع المنشآت الاقتصادية للتأكد من عدم استغلال تطبيق الضريبة ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.



وتنظم الدائرة حملات مكثفة على أسواق الإمارة ومختلف المنشآت الاقتصادية بغرض نشر الوعي بين التجار والمستهلكين والتأكد من التزامهم بالقوانين المنظمة لضريبة القيمة المضافة، ولمكافحة كافة مظاهر الغش والتلاعب التجاري والحد من الممارسات السلبية التي قد يلجأ إليها البعض، وذلك في إطار حرص الدائرة لتنفيذ خطتها الميدانية الشاملة والمنظمة للحملات الرقابية على أسواق الإمارة، والتي يقوم بتنفيذها على مدار العام، فريق عمل متخصص من الضباط التجاريين المؤهلين في إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة.



وقال سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن الدائرة تعمل بالتعاون مع كافة الجهات المختصة على ضبط السوق والتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية، ومن خلال تنفيذها لهذه الحملات الرقابية فقد كثفت الدائرة جهودها مؤخراً للتأكد من التزام جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة بالقوانين المنظمة لضريبة القيمة المضافة، والتي بدأ تطبيقها اعتباراً من بداية يناير 2018.



كما أكد أنه يجب على جميع المستثمرين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة عدم رفع الأسعار بحجة ضريبة القيمة المضافة وذلك لتجنب التعرض للمساءلة القانونية والتي قد تترتب عليها مخالفات كبيرة، كما أكد على ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من البيانات والتصريحات الصادرة من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب.



ومن جانب آخر قال سالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة، إن الشكاوى التي تم استلامها في أول يوم عمل هذا العام بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، تمثلت في استغلال التجار ورفع الأسعار بشكل غير مبرر وعدم احتواء الفاتورة على معلومات مهمة مثل "الرقم الضريبي واسم المنشأة والسعر الإجمالي وقيمة الضريبة وغيرها".



وأوضح أن الدائرة باشرت فور استلام هذا النوع من الشكاوى بتحويل الطلبات إلى فرقها الرقابية مع الإثباتات والبيانات المرسلة كالفاتورة أو موضوع الشكوى وذلك بهدف التأكد من رصد هذه التجاوزات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقوانين المنظمة لضريبة القيمة المضافة.