مؤشرات الإثنين... الأحمر والأخضر يتنازعان السيطرة على بورصات المنطقة

الشارقة 24:



تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في ثاني تداولات الأسبوع في جلسة يوم الإثنين، حيث سجلت سوق دبي ارتفاعاً بنسبة 0.18% وسط تباين في أداء القطاعات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3298.07 نقطة. كما سجلت سوق السعودية ارتفاعاً جيداً وسط تباين أداء قطاعاتها لتصل لمستوى 7528.24 نقطة بأرباح نسبتها 0.26%. فيما تراجعت السوق الكويتية بنسبة 0.15% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6711.04 نقطة بضغط تراسه قطاع مواد أساسية. بينما سجلت السوق البحرينية ارتفاعاً بدعم من قطاع البنوك، حيث ارتفعت بنسبة 0.02% لتقفل عند مستوى 1332.73 نقطة.

وفي المقابل تراجعت السوق العمانية وسط ضغط ترأسه القطاع المالي إلى مستوى 5007.52 نقطة بخسائر نسبتها 0.14%. كما تراجع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.06% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2247.20 نقطة بضغط من قطاع الخدمات.

السوق الإقفال التغير دبي 3298.07 0.18 % السعودية 7528.24 0.26 % الكويت 6711.04 0.15 % سالب البحرين 1332.73 0.02% عٌمان 5007.52 0.14 % سالب الأردن 2247.20 0.06 % سالب

محطة خضراء في سوق دبي بدعم ترأسه قطاع الصناعة



ارتفعت سوق دبي في تعاملات يوم الإثنين وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات في ظل تراجع قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3298.07 نقطة بأرباح بلغت بواقع 6.02 نقطة أو ما نسبته 0.18%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 122.1 مليون سهم بقيمة 214.1 مليون درهم نفذت من خلال 3052 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 16 شركة واستقرار لأسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الصناعة على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 14.91% تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.47%، وفي المقابل كان قطاع الاتصالات على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 1.17% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.51%.



وسجل سعر سهم شركة الاسمنت الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.91% وصولاً إلى سعر 3.16 درهم تلاه سهم بنك المشرق بنسبة 6.67% وصولاً إلى سعر 80.00 درهم، واحتل سهم وسجل سعر سهم دبي الإسلامية للتامين وإعادة التأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 2.35% وصولاً إلى سعر 0.791 درهم تلاه سهم إعمار للتطوير بنسبة 2.01% وصولاً إلى سعر 5.37 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 68 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 22.6 مليون سهم. واحتل سهم شركة الاثمار القابضة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 26.9 مليون درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 17.8 مليون درهم.



ارتفاع جيد للسوق السعودية وسط تراجع قيم وأحجام التداولات



ارتفعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات جلسة يوم الإثنين وسط تباين في أداء قطاعاتها واسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7528.24 نقطة رابحا بواقع 19.80 نقطة أو ما نسبته 0.26%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 147.6 مليون سهم بقيمة 3 مليار ريال. وارتفعت أسعار اسهم 84 شركة مقابل تراجع لأسعار اسهم 93 شركة واستقرار لأسعار اسهم بقيمة الشركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع تجزئة الأغذية على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 1.88% تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.03%، وفي المقابل كان قطاع الإعلام على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 3.86% تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.13%.



وسجل سعر سهم صادرات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.98% وصولاً إلى سعر 222.60 ريال تلاه سهم شمس بنسبة 6.26% وصولاً إلى سعر 34.10 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الأبحاث والتسويق أعلى نسبة تراجع بواقع 4.95% وصولاً إلى سعر 76.00 ريال تلاه سهم عذيب للاتصالات بنسبة 4.11% وصولاً إلى سعر 7.00 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم بواقع 46.9 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بحجم 18.4 مليون سهم. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 473 مليون ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 372.7 مليون ريال.



تراجع آخر للسوق الكويتية بنسبة 0.15%



تراجعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة يوم الإثنين وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 9.93 نقطة أو ما نسبته 0.15% ليقفل عند مستوى 6711.04 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 63.9 مليون سهم بقيمة 12.4 مليون دينار نفذت من خلال 2782 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع رعاية صحية بواقع 47.5 نقطة تلاه قطاع تكنولوجيا بواقع 10.5 نقطة، في المقابل تراجع قطاع مواد أساسية بواقع 14.8 نقطة تلاه قطاع خدمات مالية بواقع 7.6 نقطة.



وسجل سعر سهم يوباك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 19.25% وصولاً إلى سعر 539 فلس تلاه سهم ياكو بنسبة 16% وصولاً إلى سعر 145 فلس، في المقابل سجل سعر سهم آبار أعلى نسبة تراجع بواقع 20% وصولاً إلى سعر 65.6 فلس تلاه سهم تمدين أ بنسبة 16.84% وصولاً إلى سعر 242 فلس. واحتل سهم الاثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 10.3 مليون سهم تلاه سهم الرابطة بواقع 4 مليون سهم. واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.9 مليون دينار تلاه سهم بيتك بواقع 1.9 مليون دينار.



ارتفاع هامشي في السوق البحرينية بدعم من قطاع البنوك



ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة يوم الإثنين بدعم من قطاع البنوك، حيث اغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1332.73 نقطة رابحا بواقع 0.22 نقطة أو ما نسبته 0.02%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.5 مليون سهم بقيمة 274.7 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 3.19 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الاستثمار بواقع 1.02 نقطة واستقرت باقي القطاعات دون تغير عن اغلاق الجلسة السابقة.



وسجل سعر سهم بنك انفستكورب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.29% وصولاً إلى سعر 8.950 دولار تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.71% وصولاً إلى سعر 0.705 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة الإثمار القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 3.45% وصولاً إلى سعر 0.140 دولار تلاه سهم بنك البحرين الإسلامي بواقع 2.82% وصولاً إلى سعر 0.138 دينار. واحتل سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 638 ألف سهم تلاه سهم شرك ناس بواقع 256.5 ألف سهم.



تراجع السوق العمانية بضغط من قطاع المال وقطاع الصناعة



تراجعت السوق العمانية في تعاملات جلسة يوم الإثنين وسط تباين في أداء القطاعات في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 5007.52 نقطة خاسرا بواقع 6.89 نقطة أو ما نسبته 0.14%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 6.7 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون ريال نفذت من خلال 543 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 10 شركات واستقرار لأسعار أسهم 24 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفاع قطاع الخدمات بنسبة 0.04%، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.17% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.03%.



وسجل سعر الوطنية لمنتجات الالمنيوم أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.37% وصولاً إلى سعر 0.233 ريال تلاه سهم العنقاء للطاقة بنسبة 2.94% إلى سعر 0.140 ريال، في المقابل سجل سعر سهم النهضة للخدمات أعلى نسبة تراجع بواقع 1.20% وصولاً إلى سعر 0.330 ريال تلاه سهم اسمنت عمان بنسبة 0.98% وصولاً إلى سعر 0.406 ريال. واحتل سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.6 مليون سهم تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 1.3 مليون سهم. واحتل الوطنية لمنتجات الألمنيوم المركز الأول بقيم التداولات بواقع 389.1 ألف ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 124.7 ألف سهم.



تراجع طفيف في السوق الأردنية بضغط من قطاع الخدمات



تراجع مؤشر السوق الأردنية في تعاملات جلسة يوم الإثنين بنسبة 0.06% بضغط من قطاع الخدمات ليقفل عند مستوى 2247.2 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.6 مليون سهم بقيمة 5.1 مليون دينار نفذت من خلال 2292 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 40 شركة واستقرار أسعار أسهم 41 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.61%، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.23% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.03%.



وسجل سعر سهم بنك المال الأردني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.29% وصولاً إلى سعر 1.03 دينار تلاه سهم المعاصرون للمشاريع الاسكانية بنسبة 7.14% وصولاً إلى سعر 0.90 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الموارد الصناعية الأردنية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.69% وصولاً إلى سعر 0.12 دينار تلاه سهم مصانع الأسمنت الأردنية بنسبة 4.71% وصولاً إلى سعر 1.01 دينار.