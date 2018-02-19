المنصوري يطلق خدمة الاعتماد الحلال وأول خارطة تفاعلية عالمية

الشارقة 24 – وام:



افتتح معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، اليوم الإثنين، فعاليات الدورة الثالثة للمنصة العالمية لصناعة الحلال في دبي بحضور 300 مسؤول وخبير دولي في صناعة الحلال.



وخلال الافتتاح، أطلق معاليه خدمة الاعتماد الحلال التابعة لإدارة الاعتماد الوطني في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، كما دشن أول خارطة تفاعلية لجهات الاعتماد وتقويم المطابقة الحلال عالمياً.



وقال معاليه، إن الدولة تركز على أن تتبوأ مكانة رئيسية عالمياً في قطاع الحلال وخطت خطوات ريادية في هذا المجال وتضطلع في الوقت الراهن بدور عالمي في تنظيم إجراءات الحلال على مستوى دولي ولها في ذلك مستهدفات واضحة تتعلق بالاعتمادات وتمكين الكثير من الجهات للحصول على هذه الاعتمادات.