"الاقتصاد" تبحث التعاون في مجال الاستثمار الزراعي مع إثيوبيا

الشارقة 24 – وام:



استقبل سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، بمقر الوزارة بدبي اليوم الإثنين، إيانا زويدي وزير التجارة الإثيوبي، والوفد الحكومي المرافق له، على هامش زيارتهم للدولة للمشاركة في أعمال معرض "غلف فوود 2018"، الذي يقام خلال الفترة من 18 إلى 22 فبراير الجاري بمركز دبي التجاري العالمي.



وبحث الجانبان خلال اللقاء، سبل تعزيز أطر التعاون في مجالات الاستثمار الزراعي والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى جوانب التعاون القائمة في مجالات الاستثمار الزراعي والصناعات الغذائية والسياحة والخدمات اللوجستية والشحن والنقل الجوي، واستعرضا الفرص المتاحة لتوطيد الروابط الاقتصادية والتجارية وتطوير آفاق العلاقات المشتركة بين البلدين.