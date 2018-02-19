"غرفة الشارقة" تعيد تشكيل اللجنة التمثيلية لقطاع الصناعة

الشارقة 24:

أكد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أهمية دور القطاع الصناعي في الشارقة والمكانة المرموقة التي باتت تحظى بها المنتجات الصناعية بكافة فئاتها من حيث الكفاءة والجودة في الأسواق المحلية والخارجية.

واعتبر العويس أن القطاع الصناعي في الشارقة بات مساهم فاعل ومؤثر في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة، فيما غدت منتجات القطاع مصدر فخر للدولة في الأسواق الخارجية، مشدداً أن الغرفة حريصة على مواصلة جهودها الرامية إلى دعم ومساندة هذا القطاع الحيوي عبر إطلاق المبادرات النوعية التي تعزز من مكانته.

وأشاد رئيس الغرفة بدور مجموعة عمل قطاع الصناعة العاملة تحت مظلة الغرفة خلال الفترة الماضية، والجهود التي بذلتها في سبيل دعم مساعي الغرفة للارتقاء بهذا القطاع الاستراتيجي والنهوض به إلى مستويات متقدمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الصناعة بعد إعادة تشكيلها، والذي عقد في مقر الغرفة بحضور سعادة عبد الله العويس، وسعادة زياد محمود خير الله عضو مجلس إدارة الغرفة، وبمشاركة عدد من مسؤولي ومدراء المنشآت الصناعية بالشارقة، ومحمد أحمد أمين مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وابراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق، ويعقوب يوسف القصير مستشار الشؤون الصناعية بالغرفة، وأمجد عوض الكريم رئيس قسم مجموعات العمل القطاعية بالغرفة.

وتم خلال الاجتماع اختيار رئيس وأعضاء اللجنة التمثيلية للمجموعة في دورتها الجديدة، التي شهدت دخول أعضاء جدد يمثلون قطاعات صناعية وإنتاجية متنوعة مما يمثل إضافة قوية لأداء المجموعة مستقبلاً ويسهم في تعزيز دور القطاع في خدمة الناتج المحلي.

ورحب سعادة رئيس الغرفة بأعضاء اللجنة التمثيلية الجدد، مؤكداً على أهمية عمل اللجان التمثيلية لمجموعات العمل في تطوير أنشطة القطاعات الاقتصادية وحفظ مكتسباتها، وضمان تمثيل أكبر عدد من المنتمين لهذه القطاعات في مجموعات العمل وفي تقديم المشورة والآراء وإطلاق المبادرات التي من شأنها خدمة القطاع بصورة خاصة والتنمية الاقتصادية للإمارة بصورة عامة.

وأوضح أن الهدف من إنشاء مجموعات العمل هو تفعيل التواصل المستمر والعمل الايجابي فيما بين الغرفة وممثلي القطاعات الاقتصادية وتعزيز ودعم ومساندة المنشآت الخاصة ودارسة القوانين والتشريعات التي تهم كل مجموعة وتقديم المرئيات والتوصيات حولها.

وأشار إلى أهمية مشاركة قطاع الصناعة في البعثات التجارية التي تنظمها وتشارك فيها الغرفة لفتح أسواق جديدة في مختلف دول العالم، متمنياً التوفيق لجميع أعضاء اللجنة التمثيلية الجديدة لما فيه مصلحة إمارة الشارقة ودولة الإمارات عامة.

وتم خلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع ذات العلاقة بتطوير القطاع الصناعي المحلي والتحديات التي تواجهه. كما جرى التعريف بنظام العمل الخاص بمجموعات العمل من خلال العرض الذي قدمه رئيس قسم مجموعات العمل القطاعية بالغرفة، وتضمن شرحاً حول اللائحة التنظيمية لمجموعات العمل وأهداف المجموعة واختصاصاتها ومهام اللجنة، بالإضافة لاختصاصات عضو اللجنة ومهام كل من رئيس اللجنة ونائبه والمقرر، إلى جانب آلية عمل اللجان وقنوات التواصل فيما بينهم والجهات المعنية وصحة انعقاد اجتماعاتها.

وتم اختيار لالو صموئيل رئيساً للجنة في دورتها الجديدة. كما تم اختيار كل من نائب رئيس اللجنة ومقررها وأعضائها. وأعرب صموئيل عن تقديره لجهود الغرفة بتكوين مجموعات عمل تمثل القطاعات الرئيسية في الإمارة لتكون الصوت المعبّر عن قطاعاتها، بما يدعم مساعي الغرفة في تطوير أداء كل قطاع.

واستعرض صموئيل الأعمال التي أنجزتها اللجنة التمثيلية السابقة بالتعاون مع الغرفة، مرحباً بالأعضاء الجدد، ومتمنياً لهم التوفيق بأن يكونوا إضافة مؤثرة وقوية لأداء المجموعة في خدمة القطاع الصناعي والإنتاجي خلال المرحلة المقبلة.