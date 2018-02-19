مؤشرات الأحد... الأحمر يغطي بورصات المنطقة باستثناء "الأردنية"

الشارقة 24:



سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة تراجعاً في أدائها في أولى تداولات الأسبوع في جلسة الأحد باستثناء السوق الأردنية، حيث سجلت سوق دبي تراجعاً بنسبة 1.15% وسط تباين في أداء القطاعات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3292.05 نقطة.



كما سجلت سوق السعودية تراجعاً هامشياً وسط تباين في أداء قطاعاتها لتصل لمستوى 7508.44 نقطة بخسائر نسبتها 0.03%.



فيما تراجعت السوق الكويتية بنسبة 0.64% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6720.97 نقطة بضغط ترأسه قطاع بنوك.



كما سجلت السوق البحرينية تراجعاً بضغط من قطاعي البنوك والاستثمار، حيث تراجعت بنسبة 0.54% لتقفل عند مستوى 1332.51 نقطة.



وتراجعت السوق العمانية وسط ضغط ترأسه القطاع المالي إلى مستوى 5014.41 نقطة بخسائر نسبتها 0.04%.



وأخيراً ارتفعت مؤشر السوق الأردنية بنسبة 1.01% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2248.6 نقطة بدعم من قطاعاتها الثلاث.



السوق الإقفال التغير دبي 3292.05 1.15 % سالب السعودية 7508.44 0.03 % سالب الكويت 6720.97 0.64 % سالب البحرين 1332.51 0.54% سالب عٌمان 5014.41 0.04 % سالب الأردن 2248.60 1.01 %

سوق دبي تواصل تراجعها بضغط من أغلبية القطاعات

تراجعت سوق دبي وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات ووسط تباين قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3292.05 نقطة بخسائر بلغت بواقع 38.39 نقطة أو ما نسبته 1.15%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 160.8 مليون سهم بقيمة 255.8 مليون درهم نفذت من خلال 3042 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 28 شركة واستقرار لأسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الاتصالات على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.18% تلاه قطاع النقل بنسبة 0.98% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع السلع على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 1.79% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.57%.



وسجل سعر سهم المدينة للتمويل والاستثمار اعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.69% وصولاً إلى سعر 0.450 درهم تلاه سهم أرامكس بنسبة 2.15% وصولاً إلى سعر 4.75 درهم، واحتل سهم وسجل سعر سهم شركة الاثمار القابضة اعلى نسبة تراجع بواقع 9.97% وصولاً إلى سعر 0.533 درهم تلاه سهم شركة الامارات للمرطبات بنسبة 9.88% وصولاً إلى سعر 3.65 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 53.5 مليون سهم تلاه سهم إعمار بواقع 41.1 مليون سهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 42.2 مليون درهم تلاه سهم شركة الاثمار القابضة بواقع 34 مليون درهم.



تراجع هامشي في السوق السعودية



تراجعت سوق الأسهم السعودية وسط تباين في أداء قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7508.44 نقطة خاسرا بواقع 2.03 نقطة أو ما نسبته 0.03%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 163.2 مليون سهم بقيمة 3.5 مليار ريال. وارتفعت أسعار أسهم 60 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 117 شركة واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع تجزئة الأغذية على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 2.07% تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.80%، وفي المقابل كان قطاع التأمين على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 1.94% تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.57%.



وسجل سعر سهم صادرات اعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 202.40 ريال تلاه سهم ميدغلف للتأمين بنسبة 9.94% وصولاً إلى سعر 22.90 ريال، في المقابل سجل سعر سهم وفا للتأمين اعلى نسبة تراجع بواقع 9.97% وصولاً إلى سعر 18.60 ريال تلاه سهم أمانة للتأمين بنسبة 8.54% وصولاً إلى سعر 19.70 ريال، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم بواقع 46 مليون سهم تلاه سهم الانماء بحجم 19.8 مليون سهم، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 463.4 مليون ريال تلاه سهم الانماء بواقع 400.2 مليون ريال.



مؤشر السوق الكويتية يتراجع بضغط من أغلبية قطاعاتها



تراجعت السوق الكويتية وذلك وسط تراجع في أداء أغلبية الأسهم والقطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 43.31 نقطة أو ما نسبته 0.64% ليقفل عند مستوى 6720.97 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 68.4 مليون سهم بقيمة 10 مليون دينار نفذت من خلال 2735 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع مواد أساسية بواقع 5.7 نقطة تلاه قطاع تكنولوجيا بواقع 0.8 نقطة، في المقابل تراجع قطاع بنوك بواقع 21.5 نقطة تلاه قطاع السوق الموازي بواقع 18.9 نقطة.



وسجل سعر سهم كفيك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 13.5% وصولاً إلى سعر 45.4 فلس تلاه سهم تحصيلات بنسبة 9.12% وصولاً إلى سعر 29.9 فلس، في المقابل سجل سعر سهم ك تلفزيوني اعلى نسبة تراجع بواقع 20% وصولاً إلى سعر 16 فلس تلاه سهم يوباك بنسبة 19.29% وصولاً إلى سعر 452 فلس. واحتل سهم الاثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 11.1 مليون سهم تلاه سهم يونيكاب بواقع 5.5 مليون سهم. واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.2 مليون دينار تلاه سهم زين بواقع 665.2 ألف دينار.



السوق البحرينية تستهل تداولات الأسبوع بمؤشر أحمر



تراجعت السوق البحرينية بضغط من قطاعي البنوك والاستثمار، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1332.51 نقطة خاسراً بواقع 7.21 نقطة أو ما نسبته 0.54%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.2 مليون سهم بقيمة 662.6 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 4.13 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 21.38 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 5.44 نقطة واستقرت باقي القطاعات دون تغير عن اغلاق الجلسة السابقة.



وسجل سعر سهم المؤسسة العربية المصرفية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.67% وصولاً إلى سعر 0.305 دولار تلاه سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بواقع 1.00% وصولاً إلى سعر 0.202 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة تراجع بواقع 9.62% وصولاً إلى سعر 0.094 دينار تلاه سهم شركة الاثمار القابضة بواقع 6.45% وصولاً إلى سعر 0.145 دولار. واحتل سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.3 مليون سهم تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 674.1 ألف سهم.



قطاع المال يقود السوق العمانية للتراجع



تراجعت السوق العمانية وسط تباين في أداء القطاعات في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 5014.41 نقطة خاسرا بواقع 2.22 نقطة أو ما نسبته 0.04%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.9 مليون سهم بقيمة 965.7 ألف ريال نفذت من خلال 498 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 13 شركة واستقرار لأسعار أسهم 27 شركة، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.15%، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.06% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.04%.



وسجل سعر المتحدة للطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.01% وصولاً إلى سعر 4.500 ريال تلاه سهم الغاز الوطنية بنسبة 5.08% إلى سعر 0.310 ريال، في المقابل سجل سعر سهم المطاحن العمانية اعلى نسبة تراجع بواقع 2.91% وصولاً إلى سعر 0.800 ريال تلاه سهم تأجير للتمويل بنسبة 2.44% وصولاً إلى سعر 0.120 ريال. واحتل سهم الشرقية للاستثمار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 506.4 ألف سهم تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 498.9 ألف سهم. واحتل سمبكورب صلالة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 108.8 ألف ريال تلاه سهم المطاحن العمانية بواقع 96.8 ألف سهم.



أرباح في السوق الأردنية



ارتفع مؤشر السوق الاردنية بنسبة 1.01% بدعم من قطاعاتها الثلاث ليقفل عند مستوى 2248.6 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4 مليون سهم بقيمة 5.5 مليون دينار نفذت من خلال 2669 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 39 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 41 شركة واستقرار أسعار أسهم 34 شركة، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت قطاعات السوق الثلاث بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 1.04% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.00% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.94%.