"غرفة الشارقة" تستقبل وفوداً من إندونيسيا وماليزيا وأذربيجان وجزر القمر

الشارقة 24:



استقبل سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، النور الييف الممثل التجاري لجمهورية أذربيجان في دبي والإمارات الشمالية، وسيد طاهر سيد ناصر سفير جمهورية جزر القمر الاتحادية لدى الدولة، كذلك استقبل سعادة خالد بن بطي الهاجري مدير عام الغرفة، وفداً تجارياً ماليزيا برئاسة عبد المعطي أبو بكر مفوض ترويج الاستثمار مدير هيئة تنمية الاستثمار الماليزية.



وبحث سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع سعادة النور الييف الممثل التجاري لجمهورية أذربيجان في دبي والإمارات الشمالية، سبل تنمية وتقوية العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وأذربيجان بصفة عامة، وبين غرفة الشارقة والبعثة الدبلوماسية الأدرية بصفة خاصة.



ورحب سعادة العويس بالمسؤول الأذربيجاني خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الغرفة، بحضور سعادة خالد بن بطي الهاجري المدير العام، وجاسم عيسى المطوع مستشار العلاقات مع رابطة الدول المستقلة، وأثنى على تطور العلاقات بين البلدين الصديقين، وقرار حكومة اذربيجان بافتتاح مكتب تجاري في الدولة.



من جانبه، أعرب سعادة الممثل التجاري عن اهتمامه بتفعيل الروابط بين قطاع الأعمال الخاص في اذربيجان والشارقة، مشيداً بالتطور الذي تشهده الإمارة على مختلف الصعد، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الشارقة ودفعها إلى أفضل المستويات.



كما جرى تدارس إمكانية تنظيم فعالية "يوم أذربيجان في الشارقة" تشمل أنشطة ثقافية وفنية ومعرضاً للمنتجات الغذائية الاذربيجانية التي تشتهر بها، بحيث تكون هذه المناسبة فرصة مواتية لرجال الأعمال والمستثمرين من البلدين لبناء علاقات تعاون مشتركة، وعرض الفرص الاستثمارية، على أن تقام قبل نهاية العام الجاري، وأن تكون الفعاليات مشتركة ودورية.



كما تم أيضاً بحث سبل تطوير دور الجانبين في تحسين القطاع الخاص المحلي للاشتراك في الفعاليات والأحداث الاقتصادية والمعارض التي تقام لدى الجانبين.



إلى ذلك، بحث سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع سعادة سيد طاهر سيد ناصر سفير جمهورية جزر القمر الاتحادية لدى الدولة، تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية جزر القمر، وزيادة جحم الاستثمارات الإماراتية في جزر القمر وخاصة في قطاع الزراعة، إضافة إلى رفع مستوى التبادل التجاري بين الشارقة وجزر القمر.



وأشاد العويس، بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية جزر القمر الاتحادية على كافة الصعد، ولا سيما الاقتصادية منها، مؤكداً حرص الغرفة على مواصلة تطوير هذه العلاقات وتفعيل أطر التعاون مع السفارة القمرية لدى الدولة بما يخدم القطاع الخاص على وجه الخصوص.



من جهته، أكد السفير حرص جزر القمر على بناء أفضل العلاقات الاقتصادية مع إمارة الشارقة. ودعا إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وجذب رجال الأعمال الإماراتيين للاستثمار في كافة المجالات المتاحة في جزر القمر وتحديداً في قطاع البنية التحتية.



وفي السياق، بحث سعادة خالد بن بطي الهاجري مدير عام الغرفة، علاقات التعاون الاقتصادي مع وفد تجاري ماليزي برئاسة عبد المعطي أبو بكر مفوض ترويج الاستثمار- مدير هيئة تنمية الاستثمار الماليزية، أوجه التعاون وتطوير العلاقات بين الشارقة وماليزيا من خلال تبادل المعلومات والوفود والمشاركة في المعارض في كل البلدين.



وأكد الهاجري، حرص الغرفة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع ماليزيا، وتقديم كافة سبل الدعم المتاحة للمستثمرين الماليزيين الراغبين بالاستثمار في إمارة الشارقة.



من جانبه، أشاد الضيف الماليزي، بحسن العلاقات القائمة بين الإمارات وماليزيا، مؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز علاقات التعاون والتبادل التجاري مع الشارقة ودفعها إلى الأمام بما يخدم مصلحة الطرفين.



واستقبلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أيضاً، وفداً رسمياً من إندونيسيا ضم دلفينو رزقي حمزة مدير المركز الإندونيسي لترويج الاستثمار في دولة الإمارات، وهيرو سودراجاد المستشار في سفارة إندونيسيا لدى الدولة، حيث جرى بحث مجالات التعاون بين الغرفة والمركز التجاري الإندونيسي.



وناقش الاجتماع الذي حضره من جانب الغرفة كل من عمر علي صالح مدير إدارة العلاقات الدولية، وفاطمة المقرب رئيس قسم التعاون الدولي، وجاسم المطوع مستشار الغرفة للعلاقات مع دول الكومنولث المستقلة، مقترح تنظيم فعالية اقتصادية بين الشارقة وإندونيسيا للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في إندونيسيا أمام رجال الأعمال والمستثمرين من الشارقة، على أن يتم التنسيق بين الجانبين لإقامتها في شهر أكتوبر المقبل، حيث يصل حجم التبادل التجاري بين الإمارات واندونيسيا إلى أكثر من 2.1 مليار دولار خلال العام الماضي.