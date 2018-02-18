"ناسداك دبي" تطلق عقوداً مستقبلية على المؤشر العام لسوق دبي المالي

الشارقة 24 – وام:

قرع سعادة عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي وعبد الواحد الفهيم رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي، الأحد، جرس افتتاح السوق للاحتفال ببدء تداول ناسداك دبي لعقود مستقبلية مرتبطة بالمؤشر العام لسوق دبي المالي، في خطوة تمثل نقلة نوعية للمستثمرين حيث أنها تقدم أدوات جديدة لتتبع أداء سوق دبي المالي ثاني أكبر سوق أسهم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حيث قيمة التداول.

وعن طريق تداول العقود المستقبلية على المؤشر العام لسوق دبي المالي يمكن أن يتاح للمستثمرين للمرة الأولى الاستثمار في مجموعة تضم 37 شركة من أبرز الشركات في الشرق الأوسط والمدرجة في سوق دبي المالي ومنها إعمار العقارية وبنك دبي الإسلامي ودبي للاستثمار وذلك دون تداول أسهمها أو العقود المستقبلية على أسهمها المفردة.

ويتتبع المؤشر العام لسوق دبي المالي شركات متنوعة في قطاعات عدة من بينها العقارات والخدمات المصرفية والاتصالات والتأمين والنقل.

وارتفع المؤشر من قيمته الأساسية عند ألف نقطة في العام 2003 إلى أعلى مستوياته وهو 8485 نقطة في نوفمبر 2005 ويصل حاليا إلى 3330 نقطة.