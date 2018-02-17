المنصوري يطلع على أول وأكبر مشروع لزراعة اللؤلؤ في الشرق الأوسط

الشارقة 24 – وام:

زار معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد يوم الخميس، مشروع زراعة اللؤلؤ في خور الرمس بإمارة رأس الخيمة، والذي يعد أول وأكبر مشروع لزراعة اللؤلؤ في الشرق الأوسط.

واطلع معاليه يرافقه سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وسعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية، من عبد الله السويدي مؤسس مشروع زراعة اللؤلؤ، على الأساليب والطرق المستخدمة لزراعة اللؤلؤ والمراحل التي يمر بها وصولاً لمرحلة الإنتاج.

وأكد معالي وزير الاقتصاد، على أهمية هذه النوعية من المشاريع الوطنية التي تعكس التراث الثقافي والتاريخي لدولة الإمارات وارتباط أهل الإمارات بالبحر وتجارة اللؤلؤ بشكل خاص والتي شكلت عصب الاقتصاد الوطني قديماً، وقال "من المدهش أن نرى مثل هذه المشاريع المبتكرة والمتطورة ونحن في شهر الابتكار بأيادي وطنية تسعى للريادة والابتكار لتعيد الحياة لاحد أهم مكونات اقتصادنا الوطني قديماً وجزء من هويتنا الوطنية والتاريخية والثقافية ".

بدوره أشار مؤسس المشروع عبد الله السويدي، إلى أن المشروع حظي بدعم ورعاية من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الاعلى حاكم رأس الخيمة، حيث كان هو الدافع والمحفز الرئيس لمواصلة العطاء لأن الوطن يستحق منا المزيد ولولا هذا الدعم لما وجد هذا المشروع.

وأوضح، أن المشروع جاء بمبادرة فردية حباً وعشقاً باللؤلؤ منذ ما يقارب عقداً من الزمن، حيث نجح في حصد بعض من أرقى أصناف اللؤلؤ من البحار العربية وأتقن تقنيات اللؤلؤ المستزرع، ونجح في إنتاج أكثر من مائة ألف حبة منها في مزرعته في خور الرمس، مشيراً إلى أن هذه اللآلئ التي تحمل علامة "لآلئ السويدي" تزين الآن بعض مجموعات مصممي المجوهرات العالمية، مثل ستيفن وبستر، وسارة هو، وفان كليف ومعوض ومجموعات خاصة من بعض عشاق اللؤلؤ.