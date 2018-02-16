نيكي يرتفع وسط ارتياح بشأن تجديد ولاية محافظ بنك اليابان المركزي

الشارقة 24 - رويترز:



ارتفعت الأسهم اليابانية، الجمعة، مع شعور المستثمرين بارتياح لقرار الحكومة اليابانية بتعيين محافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا لولاية جديدة في منصبه، واختيار أحد مناصري التيسير النقدي الأكثر جرأة نائباً له.



وأغلق المؤشر نيكي مرتفعاً 1.2 % إلى 21720.25 نقطة، وعلى أساس أسبوعي ارتفع المؤشر 1.6 %.



وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.1 % إلى 1737.37 نقطة، حيث صعدت جميع مؤشراته الفرعية البالغ عددها 33 مؤشراً، وحققت أسهم شركات المرافق والطعام والدواء، الأكثر تأثراً بالطلب المحلي، أداءً فائقاً.