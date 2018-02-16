البرلمان التونسي يصادق على تعيين محافظ جديد للبنك المركزي

الشارقة 24 – رويترز:



وافق البرلمان التونسي، يوم الخميس، على تعيين مروان العباسي المسؤول السابق بالبنك الدولي، محافظاً جديداً للبنك المركزي.



وصوت 134 بالموافقة على تعيين العباسي في المنصب من مجموع 157 نائباً، حضروا جلسة البرلمان.



وجاءت موافقة البرلمان، بعد يوم من إعلان المحافظ السابق الشاذلي العياري استقالته من المنصب.



وتعهد العباسي "بإجراءات استثنائية" لمواجهة مؤشرات اقتصادية وصفها بأنها "مخيفة"، وقال في كلمة سبقت التصويت "الحقيقة أن المؤشرات الاقتصادية مخيفة، لكني لا أؤمن أن هناك أزمة لا تحل، وفي الفترة الحالية نعيش ظرفاً خارقاً للعادة ويتعين مواجهته بإجراءات خارقة للعادة، ويجب أن نقطع مع الحلول التقليدية ونتجه لحلول استثنائية".



وأوضح محافظ البنك المركزي الجديد، أن أولوياته ستكون مواجهة معدلات التضخم ووقف هبوط حاد في العملة المحلية، وأضاف "الأولويات ستكون مواجهة نسب التضخم المقلقة التي قد تصل إلى 10% إذا لم نتحرك وكذلك تنامي العجز التجاري والعجز في الحساب الجاري، إضافة إلى محاربة السوق الموازية لتقوية الدينار التونسي".



ويتسلم العباسي المنصب، في وقت تواجه فيه تونس تحديات اقتصادية عميقة، بما في ذلك ارتفاع العجز التجاري والتضخم وانخفاض قيمة الدينار التونسي إلى مستويات قياسية، إضافة إلى ارتفاع مستمر في معدلات البطالة.



والعباسي حائز على درجة الدكتوراه من جامعة السوربون في باريس.



وتضرر اقتصاد تونس بشدة منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في 2011، وجراء هجومين دمويين شنهما متشددون في 2015، وهو ما أبعد السياح والمستثمرين.



وارتفع التضخم السنوي إلى 6.9% في يناير الماضي، مسجلاً أعلى مستوياته في 20 عاماً، من 6.4% في ديسمبر الماضي.