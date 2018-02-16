سهيل المزروعي: "أوبك" مستمرة باتفاق خفض الإنتاج في 2018

الشارقة 24 – وام:



قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، رئيس الدورة الحالية لمنظمة "أوبك"، إن تمديد "إعلان التعاون" خلال الاجتماعات الوزارية المنعقدة في 30 نوفمبر 2017 بشأن خفض الإنتاج إلى 1.8 مليون برميل يومياً حتى نهاية 2018 قد حظي بدعم كامل من الدول الـ 24 الأعضاء في منظمة أوبك، والدول غير الأعضاء فيها والمشاركة في هذا الاتفاق.



وأضاف معاليه في مقال له "فيما مضى كان العديد من المشككين والمعارضين يدعون بأن المنظمة وشركاءها من غير الأعضاء لم يحققوا سوى القليل سنة 2017... وبصفتي رئيساً للدورة الحالية للمنظمة لهذه السنة 2018 أود أن أستهل حديثي عن الإنجازات الملموسة التي حققتها أوبك في العام الماضي والتي أتطلع للعمل على استمراريتها ومواصلة تركيزنا وتكثيف جهودنا المشتركة الرامية إلى إعادة التوازن في سوق النفط العالمية".