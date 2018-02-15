الأحمر يكسو بورصات دبي والكويت والبحرين والأردن في ختام تعاملات الأسبوع

الشارقة 24:



تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في آخر تداولات الأسبوع في جلسة الخميس، حيث سجلت سوق دبي تراجعاً بنسبة 0.17% وسط تباين في أداء القطاعات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3330.44 نقطة، بينما ارتفعت سوق السعودية وسط تباين أداء قطاعاتها لمستوى 7510.47 نقطة بأرباح نسبتها 1.22%، فيما تراجعت السوق الكويتية بنسبة 0.19% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6764.28 نقطة بضغط ترأسه قطاع صناعية.



وسجلت السوق البحرينية تراجعاً بضغط من قطاعي الخدمات والاستثمار، حيث تراجعت بنسبة 0.20% لتقفل عند مستوى 1339.72 نقطة، فيما ارتفعت السوق العمانية وسط دعم ترأسه القطاع المالي إلى مستوى 5016.62 نقطة بأرباح نسبتها 0.21%، وأخيراً تراجع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.23% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2226.18 نقطة، بضغط من قطاعي الصناعة والمال.



السوق الإقفال التغير دبي 3330.44 0.17 % سالب السعودية 7510.47 1.22 % الكويت 6764.28 0.19 % سالب البحرين 1339.72 0.20% سالب عٌمان 5016.62 0.21 % الأردن 2226.18 0.23 % سالب



سوق دبي تنهي تداولات الأسبوع على تراجع



تراجعت سوق دبي في تعاملات يوم الخميس، وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات ووسط تراجع قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3330.44 نقطة بخسائر بلغت بواقع 5.68 نقطة أو ما نسبته 0.17%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 186.1 مليون سهم بقيمة 297.5 مليون درهم نفذت من خلال 3378 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 21 شركة واستقرار لأسعار أسهم 3 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع النقل على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 0.84% تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.58% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع الاستثمار على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 2.23% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.27%.



وسجل سعر سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.85%، تلاه سهم أرامكس بنسبة 3.33% وصولاً إلى سعر 4.65 درهم، وسجل سعر سهم شركة الخليج للملاحة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.76% وصولاً إلى سعر 0.037 درهم، تلاه سهم المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.56% وصولاً إلى سعر 0.434 درهم، واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 74.3 مليون سهم، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 33.6 مليون سهم، واحتل سهم شركة الأثمار القابضة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 48.9 مليون درهم، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 25.5 مليون درهم.



مؤشر السوق السعودية يربح 90.76 نقطة



ارتفعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات جلسة يوم الخميس، وسط ارتفاع في أداء قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7510.47 نقطة رابحاً بواقع 90.76 نقطة أو ما نسبته 1.22%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 153.6 مليون سهم بقيمة 3.5 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 136 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 38 شركة واستقرار لأسعار أسهم بقية الشركات.



وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع التأمين بواقع 0.15% تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.05%، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الإعلام بواقع 6.38% تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 3.65%..



وسجل سعر سهم صادرات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.92% وصولاً إلى سعر 184.0 ريال تلاه سهم الأبحاث والتسويق بنسبة 7.50% وصولاً إلى سعر 79.30 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الإنماء أعلى نسبة تراجع بواقع 3.35% وصولاً إلى سعر 23.98 ريال، تلاه سهم اتحاد اتصالات بنسبة 2.28% وصولاً إلى سعر 14.54 ريال، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 36.1 مليون سهم، تلاه سهم الإنماء بحجم 20.2 مليون سهم، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 433.2 مليون ريال، تلاه سهم الإنماء بواقع 410.8 مليون ريال.



تراجع السوق الكويتية وسط تباين أداء قطاعاتها



تراجعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة الخميس، وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 13.1 نقطة أو ما نسبته 0.19% ليقفل عند مستوى 6764.28 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 52.2 مليون سهم بقيمة 9.1 مليون دينار نفذت من خلال 2401 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تكنولوجيا بواقع 9 نقاط، تلاه قطاع مواد أساسية بواقع 8.3 نقطة، في المقابل تراجع قطاع صناعية بواقع 30.6 نقطة، تلاه قطاع السوق الموازي بواقع 16.9 نقطة.



وسجل سعر سهم العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 19.52% وصولاً إلى سعر 30 فلساً، تلاه سهم سنام بنسبة 17.86% وصولاً إلى سعر 33 فلساً، في المقابل سجل سعر سهم "ك التلفزيوني" أعلى نسبة تراجع بواقع 20% وصولاً إلى سعر 20 فلساً، تلاه سهم كفيك بنسبة 11.89% وصولاً إلى سعر 40 فلساً، واحتل سهم الأثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 10.3 مليون سهم، تلاه سهم الامتياز بواقع 4.6 مليون سهم، واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.5 مليون دينار، تلاه سهم خليج ب بواقع 997.7 ألف دينار.



السوق البحرينية تواصل تراجعها بضغط من قطاعي الخدمات والاستثمار



تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة الخميس، بضغط من قطاعي الخدمات والاستثمار، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1339.72 نقطة خاسراً بواقع 2.67 نقطة أو ما نسبته 0.20%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5 ملايين سهم بقيمة 1.5 مليون دينار.



وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 1.37 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 5.48 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 4.43 نقطة، واستقرت باقي القطاعات من دون تغيير عن إغلاق الجلسة السابقة.



وسجل سعر سهم شركة ناس، أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.04% وصولاً إلى سعر 0.125 دينار، تلاه سهم مصرف السلام البحرين بواقع 4.13% وصولاً إلى سعر 0.126 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم شركة الأثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 3.13% وصولاً إلى سعر 0.155 دولار، تلاه سهم مجموعة جي أف أتش المالية بواقع 2.74% وصولاً إلى سعر 0.355 دولار، واحتل سهم شركة الأثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.5 مليون سهم، تلاه سهم شركة الأثمار القابضة بواقع 1.3 مليون سهم.



قطاع المال يقود السوق العُمانية للارتفاع



ارتفعت السوق العمانية في تعاملات جلسة يوم الخميس، وسط تباين في أداء القطاعات في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 5016.62 نقطة رابحاً بواقع 10.75 نقطة أو ما نسبته 0.21%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.6 مليون سهم بقيمة 1 مليون ريال نفذت من خلال 531 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 12 شركة واستقرار لأسعار أسهم 19 شركة.



وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.06%، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.32% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.01%.



وسجل سعر المتحدة للطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.85% وصولاً إلى سعر 4.245 ريال، تلاه سهم مسقط للغازات بنسبة 3.58% إلى سعر 0.578 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الحسن الهندسية أعلى نسبة تراجع بواقع 3.23% وصولاً إلى سعر 0.030 ريال، تلاه سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم بنسبة 2.80% وصولاً إلى سعر 0.208 ريال، واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 745.7 ألف سهم، تلاه سهم بنك مسقط بواقع 602 ألف سهم، واحتل بنك مسقط المركز الأول بقيم التداولات بواقع 247.2 ألف ريال، تلاه سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم بواقع 120.4 ألف سهم.



السوق الأردنية ترتد هابطة بضغط من القطاعين الصناعي والمالي



تراجع مؤشر السوق الأردنية في تعاملات جلسة الخميس، بنسبة 0.23% بضغط من القطاع المالي ليقفل عند مستوى 2226.18 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.6 مليون سهم بقيمة 5.1 مليون دينار نفذت من خلال 2141 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 41 شركة واستقرار أسعار أسهم 41 شركة.



وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.35%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.67% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.30%.