"الشارقة للإعلام" تبحث فرص التعاون والاستثمار في ماليزيا وسنغافورة

الشارقة 24 – وام:



شاركت مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، في ملتقى الأعمال والاستثمار الإماراتي الماليزي الذي عقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وملتقى الأعمال والاستثمار الإماراتي السنغافوري الذي استضافته سنغافورة مؤخراً، ضمن وفد رفيع المستوى ترأسه معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.



وجرى خلال الملتقيين، بحث فرص التعاون مع الشركات الماليزية والسنغافورية المتخصصة في مجالات عديدة منها الإعلامية والابداعية ممن يتطلعون إلى توسيع أعمالهم وشركاتهم عبر منطقة الشرق الأوسط.



تأتي هذه المشاركة في إطار جهود مدينة الشارقة للإعلام "شمس" الرامية إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار، وضم وفدها الذي ترأسه سعادة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس المدينة كلاً من فجر قاسم علي مدير إدارة قطاع تطوير الإعلام وستيوارت مانسبريدج المدير التنفيذي لخدمة العملاء.



وأعرب سعادة الدكتور خالد المدفع، عن سعادته بالمشاركة في هذه المبادرات التي تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تعكس التزام "شمس" برسالتها المتمثلة بإتاحة الفرص أمام جميع أصحاب المشروعات الرائدة والطموحة، مؤكداً الالتزام بتوفير وتسهيل فرص الأعمال المستدامة وتعزيز العلاقات مع جميع اللاعبين الاقتصاديين الرئيسيين محلياً وعالمياً، ونوه في الوقت نفسه بالعلاقات المتنامية مع سنغافورة وماليزيا وأهمية دعمها من خلال توفير الخدمات والحلول المبتكرة.



تخللت المشاركة العديد من اللقاءات و الاجتماعات لمناقشة الفرص الاستثمارية مع مختلف الفعاليات والقادة من القطاعين الحكومي وقطاع الأعمال، كان أبرزها مع المركز الماليزي العالمي للابتكار والإبداع " ماجيك" ومؤسسة الابتكار للاتصالات الاستشارية "آي إيه جروب"، والمؤسسة الماليزية للاقتصاد الرقمي " مديك"، و المركز الرقمي الماليزي "سيبيرفيو"، و مؤسسة البحوث الوطنية السنغافورية، و" آر أس بي " للتخطيط الهندسي والعمراني، إضافة إلى عدد من اللقاءات مع عدد من الشركات الماليزية و السنغافورية في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتقنية.