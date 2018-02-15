"غرفة الشارقة" تسدل الستار على "عروض الربيع 2018"

الشارقة 24:



أسدلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، اليوم الخميس، الستار على موسم "عروض ربيع الشارقة" لعام 2018، الذي استمرت فعالياته على مدى 45 يوماً في مختلف مناطق إمارة الشارقة وسط أجواء مليئة بالفرح والترفيه والربح الوفير.



وشهدت عروض ربيع الشارقة هذا الموسم برنامجاً حافلاً من الحملات الترويجية والتسويقية التي عززت دور هذا الحدث كواحد من الفعاليات التي تسهم في ترسيخ مكانة الشارقة وسمعتها كمدينة ملهمة وجاذبة للعيش ووجهة سياحية توفر كل ما يناسب احتياجات السكان والعائلات والزوار.



ونجحت فعاليات "عروض الربيع" التي تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية في الإمارة ودعم قطاع تجارة التجزئة، في جذب الآلاف من الزوار والمتسوقين الذين استمتعوا بالحملات المميزة التي أطلقتها الغرفة واستفادوا من العروض التجارية والتخفيضات والحسومات التي لامست 80%، والتي صاحبها تقديم باقة كبيرة من الجوائز القيمة والهدايا والقسائم الشرائية.



وقال إبراهيم الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في غرفة الشارقة، إن دورة عروض ربيع الشارقة تكللت بالنجاح، حيث استمتع سكان وزوار الإمارة بعشرات الفعاليات المميزة والكثير من العروض الترويجية التي جمعت التسوق والترفيه والربح الوفير حيث حظي المتسوقون بالكثير من الهدايا والجوائز وسط أجواء مليئة بالبهجة والسرور.



وأكد الجروان حرص الغرفة بصفتها الممثل الأول لمجتمع الأعمال في الإمارة، على مواصلة تطوير عروض الربيع في مواسمه المقبلة، نظراً لأهمية هذا النوع من الأحداث الموسمية في تعزيز وتنشيط الحركة الاقتصادية ودعم مختلف قطاعات العمل ومن أبرزها تجارة التجزئة والفنادق والسياحة والسفر، مشيراً إلى أن عروض الربيع بات واحداً من الفعاليات التي يعتمد عليها قطاع تجارة التجزئة وغيره العديد من القطاعات الأخرى لتعزيز نشاطاتها وأعمالها، كما ينتظرها سكان الإمارة للاستمتاع بفعالياتها والاستفادة من عروضها الجاذبة والمغرية.



وأعرب الجروان عن شكر الغرفة لكافة الدوائر والهيئات الحكومية والمراكز التجارية والأسواق المركزية، التي شاركت في دعم وإنجاح عروض ربيع الشارقة لموسم 2018.



ومن أبرز الحملات الترويجية والتسويقية التي تم إطلاقها خلال عروض الربيع هذا الموسم، "حملة تخفيضات الشارقة الكبرى" التي شهدت تقديم خصومات لزوار المراكز التجارية بنسبة 80% على مختلف المنتجات والعلامات التجارية، و"بازار الربيع" الذي استضافه مركز إكسبو الشارقة وضم العديد

من المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة وتخلله عروض أزياء وتشكيلة واسعة من الصناعات الحرفية والأشغال اليدوية والبخور والعطور العربية والعبايات والشيلات والجلابيات والأكسسوارات والملابس وغيرها من المنتجات، إلى جانب "مهرجان البطائح" الذي أقيم تحت شعار "رحلة عبر عبق الماضي وأصالة الحاضر"، كل من "كرنفال الشخصيات التنكرية" و"كرنفال الربيع للمأكولات" وغيرها العديد من الفعاليات.