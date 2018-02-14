التضخم في السودان يقفز إلى 52% في يناير

الشارقة 24 – رويترز:



أعلن جهاز الإحصاء المركزي بالسودان، أن التضخم في السودان قفز إلى 52.37% في يناير الماضي من 32.15% في ديسمبر الماضي، وسط زيادات في أسعار المواد الغذائية أثارت اضطرابات ونقصاً في العملة الصعبة.



وقال كرم الله عبد الرحمن مدير عام جهاز الإحصاء: "هذا هو أعلى معدل للتضخم في سنوات".



وهوت العملة السودانية إلى مستويات قياسية منخفضة في السوق السوداء في الأشهر القليلة الماضية، بعد تخفيض قيمتها إلى 18 جنيهاً مقابل الدولار، مقارنة مع 6.7 جنيه في بداية 2017 في أعقاب دعوة من صندوق النقد الدولي إلى تعويم العملة.



واستبعدت الحكومة سعراً للصرف تحدده السوق، لكنها سمحت للعملة بالهبوط إلى مستوى بلغ 31.5 جنيه مقابل الدولار في وقت سابق هذا الشهر.



وتقول شركات إن الدولار غير متاح إلى حد كبير عند هذا السعر، وإنها تضطر للجوء إلى سوق سوداء باهظة حيث هبطت العملة إلى حوالي 40 جنيهاً للدولار في وقت سابق هذا الشهر.



وتعافى السعر إلى حوالي 33 جنيهاً للدولار، يوم الأربعاء، حسبما قال متعاملون، بعد أن حظر البنك المركزي الودائع بالعملة الصعبة التي مصدرها السوق السوداء.



وأدى الهبوط الحاد في قيمة العملة وإلغاء دعم الخبز، الشهر الماضي، إلى صعود حاد للأسعار، مما أثار احتجاجات في أرجاء البلاد.