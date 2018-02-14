"الشارقة القابضة" تطرح المجموعة الأخيرة من حي "الليلك"

الشارقة 24 – وام:



طرحت الشارقة القابضة - التي تمثّل شراكة استراتيجية بين شركة "ماجد الفطيم العقارية"، والشارقة لإدارة الأصول - الأربعاء المجموعة الأخيرة من منازل حيّ "الليلك" في مشروع "الزاهية" - المجمع السكني في إمارة الشارقة والذي تم إطلاقه في عام 2017 كثالث أحياء "الزاهية".



وقال شادي العزة مدير التطوير في مشروع الزاهية لدى "ماجد الفطيم" لمشاريع المدن المتكاملة "استقبل مجمع الزاهية حتى الآن أكثر من 250 عائلة توزعت على منازل حي الجوري وهو الحي الأول في المجمع وستواصل الزاهية في عام 2018 مسيرة النمو مع تسليم 566 منزلاً ضمن حي النرجس وشقق الزاهية".



ووفقاً لتقرير صادر عن شركة "كلاتونز" للاستشارات العقارية فقد سجل السوق العقاري للفلل في الشارقة ارتفاعاً بنسبة 1.7 بالمائة ليصل معدل النمو إلى 0.4 بالمائة خلال الربع الأخير من عام 2017 .



من جانبه قال وليد الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة القابضة "يأتي التوسع المستمر في مجمع الزاهية والأحياء التابعة له شاهداً على مدى التزام الشارقة القابضة بصياغة معايير جديدة للمجمعات السكنية في الإمارة، ونسعى جاهدين من خلال تطوير بيئات سكنية مستدامة مثل الزاهية إلى دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في الشارقة ورسم ملامح الجيل القادم من المجمعات السكنية".