مؤشرات البورصة ترتفع في السعودية والكويت وعُمان الأربعاء

الشارقة 24:



تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تداولات جلسة، يوم الأربعاء، حيث سجلت سوق دبي تراجعاً بنسبة 0.16% وسط تباين في أداء القطاعات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3336.12 نقطة، بينما ارتفعت سوق السعودية وسط تباين أداء قطاعاتها لمستوى 7419.71 نقطة بأرباح نسبتها 0.10%.



وارتفعت السوق الكويتية بنسبة 1.61% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6777.38 نقطة بدعم تراسه قطاع عقار، فيما سجلت السوق البحرينية تراجعاً بضغط من قطاعي البنوك والاستثمار، حيث تراجعت بنسبة 0.78% لتقفل عند مستوى 1342.39 نقطة، فيما ارتفعت السوق العمانية وسط دعم من قطاع الخدمات إلى مستوى 5005.87 نقطة بأرباح نسبتها 0.04%، وأخيراً تراجع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.35% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2231.41 نقطة بضغط من القطاع المالي.



السوق الإقفال التغير دبي 3336.12 0.16 % سالب السعودية 7419.71 0.10 % الكويت 6777.38 1.61 % البحرين 1342.39 0.78% سالب عٌمان 5005.87 0.04 % الأردن 2231.41 0.35 % سالب



محطة حمراء في سوق دبي وسط تباين أداء قطاعاتها



تراجعت سوق دبي في تعاملات يوم الأربعاء، وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات ووسط تراجع قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3336.12 نقطة بخسائر بلغت بواقع 5.34 نقطة أو ما نسبته 0.16%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 185.2 مليون سهم بقيمة 292.4 مليون درهم نفذت من خلال 3597 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 16 شركة واستقرار لأسعار أسهم 6 شركات.



وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع النقل على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.50% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.71% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع السلع على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 1.52% تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.26%.



وسجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.76% وصولاً إلى سعر 1.98 درهم تلاه سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 4.17% وصولاً إلى سعر 0.375 درهم، وسجل سعر سهم شركة الصقر الوطنية للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 3.33 درهم تلاه سهم شركة الخليج للملاحة حقوق اكتتاب بنسبة 8.89% وصولاً إلى سعر 0.041 درهم، واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 75.5 مليون سهم تلاه سهم شركة الأثمار القابضة بواقع 38.9 مليون سهم، واحتل سهم شركة الأثمار القابضة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 69.3 مليون درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 18.3 مليون درهم.



السوق السعودية ترتفع وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام



ارتفعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات جلسة يوم الأربعاء، وسط تباين في أداء قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7419.71 نقطة رابحاً بواقع 7.15 نقطة أو ما نسبته 0.10%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 116.2 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 95 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 73 شركة واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات.



وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الإعلام على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 2.21% تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.07%، وفي المقابل كان قطاع الاتصالات على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 0.75% تلاه قطاع النقل بنسبة 0.54%.



وسجل سعر سهم صادرات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.96% وصولاً إلى سعر 167.4 ريال تلاه سهم إكسترا بنسبة 5.94% وصولاً إلى سعر 53.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم اتحاد اتصالات أعلى نسبة تراجع بواقع 7.08% وصولاً إلى سعر 14.84 ريال تلاه سهم ملاذ للتأمين بنسبة 4.21% وصولاً إلى سعر 17.54 ريال، واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم بواقع 18.7 مليون سهم تلاه سهم دار الأركان بحجم 11.2 مليون سهم، واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 380.9 مليون ريال تلاه سهم سابك بواقع 371.2 مليون ريال.



السوق الكويتية تربح 107 نقاط



ارتفعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة الأربعاء، وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 107.07 نقطة أو ما نسبته 1.61% ليقفل عند مستوى 6777.38 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 65.3 مليون سهم بقيمة 9.9 مليون دينار نفذت من خلال 2588 صفقة.



وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع عقار بواقع 51.9 نقطة تلاه قطاع صناعية بواقع 38.1 نقطة، في المقابل تراجع قطاع السوق الموازي بواقع 18.6 نقطة تلاه قطاع مواد أساسية بواقع 15.8 نقطة.



وسجل سعر سهم ريم أعلى نسبة ارتفاع بواقع 20% وصولاً إلى سعر 1.572 دينار تلاه سهم هيومن سوفت بنسبة 9.76% وصولاً إلى سعر 3.600 دينار، في المقابل سجل سعر سهم استهلاكية أعلى نسبة تراجع بواقع 19.1% وصولاً إلى سعر 72 فلساً تلاه سهم العقارية بنسبة 19.03% وصولاً إلى سعر 25.1 فلس، واحتل سهم الأثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 18.7 مليون سهم تلاه سهم الامتياز بواقع 5.4 مليون سهم، واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.4 مليون دينار تلاه سهم بيتك بواقع 1.2 مليون دينار.



السوق البحرينية ترتد هابطة بضغط من قطاعي البنوك والاستثمار



تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة الأربعاء، بضغط من قطاع البنوك والاستثمار، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1342.39 نقطة خاسراً بواقع 10.57 نقطة أو ما نسبته 0.78%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.7 مليون سهم بقيمة 630.4 ألف دينار.



وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 80.81 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 7.85 نقطة واستقر قطاع التأمين وقطاع الخدمات دون تغير عن إغلاق الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 22.58 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 14.12 نقطة.



وسجل سعر سهم مجموعة فنادق الخليج أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.77% وصولاً إلى سعر 0.550 دينار تلاه سهم ألمنيوم البحرين بواقع 0.77% وصولاً إلى سعر 0.655 دينار.



وفي المقابل سجل سعر سهم المؤسسة العربية المصرفية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.25% وصولاً إلى سعر 0.300 دولار تلاه سهم شركة الأثمار القابضة بواقع 5.88% وصولاً إلى سعر 0.160 دولار، واحتل سهم المؤسسة العربية المصرفية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.2 مليون سهم تلاه سهم شركة الأثمار القابضة بواقع 1.3 مليون سهم.



السوق العُمانية تواصل ارتفاعها الهامشي وسط تباين أداء القطاعات



ارتفعت السوق العمانية في تعاملات جلسة يوم الأربعاء، وسط تباين في أداء القطاعات في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 5005.87 نقطة رابحا بواقع 2.2 نقطة أو ما نسبته 0.04%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 8.5 مليون سهم بقيمة 1.7 مليون ريال نفذت من خلال 223 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 7 شركات واستقرار لأسعار أسهم 25 شركة.



وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.06%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.09% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.02%.



وسجل سعر مصانع مسقط للخيوط أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.81% وصولاً إلى سعر 0.091 ريال تلاه سهم الأنوار لبلاط السيراميك بنسبة 0.76% إلى سعر 0.132 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 4.55% وصولاً إلى سعر 0.084 ريال تلاه سهم الوطنية العمانية للهندسة بنسبة 1.55% وصولاً إلى سعر 0.191 ريال، واحتل سهم البنك الوطني العماني المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.5 مليون سهم تلاه سهم بنك نزوى بواقع 440 ألف سهم، واحتل البنك الوطني العماني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.1 مليون ريال تلاه سهم أريدو بواقع 76 ألف سهم.



السوق الأردنية تتراجع بضغط من القطاع المالي



تراجع مؤشر السوق الأردنية في تعاملات جلسة الأربعاء، بنسبة 0.35% بضغط من القطاع المالي ليقفل عند مستوى 2231.41 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.2 مليون سهم بقيمة 6.7 مليون دينار نفذت من خلال 2796 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 32 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 40 شركة واستقرار أسعار أسهم 40 شركة.



وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.53%، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.06% واستقر قطاع الصناعة.