3.89 مليار درهم مساهمة "أدنيك" في اقتصاد أبوظبي

الشارقة 24 – وام:



أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" أن قيمة مساهمتها المباشرة وغير المباشرة في اقتصاد أبوظبي بلغت 3.89 مليار درهم خلال العام 2017 مقارنة بـ3 مليارات درهم خلال العام 2016 بنمو بلغت نسبته 26.66 %.



جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده حميد مطر الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض ومجموعة الشركات التابعة لها وأعضاء الإدارة العليا في الشركة.



وأعرب الظاهري عن سعادته بالنتائج المتميزة التي استطاعت "أدنيك" تحقيقها خلال العام 2017 وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدها قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات على الصعيدين الإقليمي والدولي وهو دليل حي على نجاح استراتيجيتنا القائمة على تنويع الفعاليات التي تستضيفها وفق القطاعات التي حددتها خطة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية 2030 فضلاً عن المرونة الكبيرة التي تتمتع بها مراكزنا لاستضافة طيف واسع من الفعاليات على اختلاف أحجامها وقطاعاتها.