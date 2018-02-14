مؤتمر الطاقة والمياه بالشارقة يبحث الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

الشارقة 24:

بحث مؤتمر الطاقة والمياه السنوي الثالث الذي انطلق في الشارقة، عدد من الإجراءات والمعايير الضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطويرها من خلال التركيز على الابعاد الاستراتيجية المتعلقة بتحديات مستقبل الطاقة الكهربائية والمياه وتسهيل وتشجيع تبادل المعلومات التقنية والفنية في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة والمياه وتبني عدد من السياسات والبرامج لتعزيز الوسائل والسبل والخطوات الكفيلة بتحقيق تقدم في قطاع الطاقة والمياه لتلبية الطلب المتزايد عليه من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة مسيرة التقدم والنماء.

وافتتح فعاليات المؤتمر الذي نظمه مركز الليم للمعرفة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة المؤسس والرئيس التنفيذي للمركز، بحضور الشيخ محمد بن أحمد بن سلطان بن محمد القاسمي، وأكثر من 250 من المتخصصين والخبراء وممثلي هيئات وشركات ومراكز أبحاث من 9 دول مختلفة وتم مناقشة 15 ورقة عمل خلال فعاليات المؤتمر.

واستعرض سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز الليم للمعرفة، خلال ورقة العمل التي قدمها تصور شامل لتطوير أهداف التنمية المستدامة تتضمن 21 هدفاً حول مختلف مجالات الحياة ومن أهمها الطاقة والمياه وعدد من الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، وطالب بضرورة تبادل الخبرات والعمل المشترك لإيجاد الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه قطاع الطاقة والمياه، مشيراً إلى أنه تم اختيار موضوعات المؤتمر وأوراق العمل بحيث تساهم في معالجة المشاكل الفنية المرتبطة بالظروف المناخية والبيئية السائدة في المنطقة ونأمل أن يساهم هذا المؤتمر في تحفيز التعاون مع الشركات والهيئات المحلية والعالمية المتخصصة ويعزز جهود البحث العلمي محلياً وإقليمياً وعالمياً، ويسهل تبادل الخبرات ومناقشة آخر المستجدات والتطورات في مجالات الطاقة والمياه.

وأشار إلى أن أبرز الإجراءات التي طالب بها المؤتمر تضمنت الاهتمام بحفظ وترشيد استخدام الطاقة وبناء الشبكات الذكية ورفع الكفاءة التشغيلية لمحطات الإنتاج لما لذلك من أثر كبير في التقليل من الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة كخيار استراتيجي لمستقبل أجيالنا والاهتمام بتشجيع البحوث العلمية في مجال الطاقة والمياه ونشر هذه البحوث في دوريات علمية ومؤتمرات وندوات سنوية، وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل بهدف إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل الفنية والتطبيقية لقطاعات الطاقة والمياه وضرورة تفعيل التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأعرب عن أمله أن يحقق هذا المؤتمر أهدافه من تسهيل وتشجيع تبادل المعلومات التقنية والفنية في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة، كذلك تشجيع مناقشة التحديات والعقبات التي تواجه قطاعات الطاقة والمياه وإقامة علاقات وثيقة ومشاركات بين الهيئات والشركات المختلفة والجامعات ومراكز الأبحاث والمعنيين بهذه القطاعات.



وتضمنت أوراق العمل التي ناقشها المؤتمر ورقة عمل لبروس مايكل باسربا بقطاع الطاقة في دانة غاز حول إدارة المياه لتحقيق الاستدامة في استخدامات الغاز والبترول، وورقة عمل قدمتها سمية يوسف حسن الباحثة والمحاضرة في جامعة الخليج العربي بمملكة البحرين بعنوان استطلاع الفرص للاستفادة من النفايات المنزلية العضوية، بينما استعرض ارساد حسين المدير الإداري للمياه وهندسة البيئة بسنغافورة أنظمة المياه الذكية واستعرض ال.كي. شيراي الرئيس التنفيذي لمكتب مصادر خدمات إضاءة النجوم بسنغافورة ورقة عمل بعنوان "المياه والطاقة .. رحلة سنغافورة"، واستعرض بولانت اكسو مدير مبيعات اوتوتك الشرق الأوسط عدد من الحلول الخاصة بالفاقد من الطاقة وتناول فينود كاسافا المدير والرئيس التنفيذي لشئون التغير المناخي بسنغافورة عدد من وسائل تخفيض الانبعاثات الكربونية، بينما تناولت تامارا ويزرس مدير التعاون والاستدامة في مؤسسة الحياة البرية أهمية المياه وضرورة تطبيق المعايير لاستدامتها.

واستعرض كابتن كوه شين تن مستقبل الطاقة والمياه في القطاع الصناعي، واستعرض يوبراج سينجوبوتا مدير التغير المناخي وخدمات الاستدامة بشركة ايرنست إدارة طاقة المستقبل، واستعرض سارفراز ديريكي المدير العام للتطوير وسكرتير مجلس أمناء مجلس المباني الخضراء معايير استدامة المباني في الشرق الأوسط، واستعرض الدكتور محمد طارق الرئيس التنفيذي لمجموعة براديجم بايونيرز ورقة عمل بعنوان الطاقة والمياه عودة للمستقبل، واستعرض استيفاني لي جينتل رئيس كفاءة الطاقة بشركة انجي في الشرق الأوسط وجنوب ووسط آسيا وتركيا كفاءة الطاقة في مجال الصناعة.

بينما تناول ارلي ادوارد المدير التجاري بشركة بيسكس استدامة مصادر المياه، وتناولت ورقة العمل التي قدمها المهندس عصام الملا مدير إدارة المياه بهيئة كهرباء ومياه الشارقة محاور استراتيجية الهيئة لعام 2030 في قطاع المياه وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.



وعلى هامش المؤتمر تم تنظيم معرض شارك فيه عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية التي استعرضت منتجاتها وجهودها في مجال التنمية المستدامة خاصة في قطاعات الطاقة والمياه.