الذهب يسجل أعلى سعر في أسبوع مع هبوط الدولار

الشارقة 24 – رويترز:

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الأربعاء، مسجلة أعلى مستوى في أسبوع بدعم من تراجع الدولار، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم الأميركية لاستقاء وتيرة رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وارتفع الذهب 0.2 % في المعاملات الفورية إلى 1332.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:45 بتوقيت غرينتش.

وفي وقت سابق من الجلسة، سجل المعدن الأصفر أعلى مستوى منذ السادس من فبراير عند 1336.86 دولار للأوقية.

وزاد المعدن الأصفر في العقود الأميركية الآجلة 0.3 % إلى 1334.7 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 % إلى 89.590 بعد أن كان لامس أدنى مستوى في أسبوع عند 89.378.