حمرية الشارقة توقع اتفاقية إنشاء مصنع لإنتاج البراميل

الشارقة 24 – وام:



وقعت شركة إيلان المحدودة المتخصصة في مجال التغليف الصناعي القائم على البوليمر، اتفاقية إيجار طويلة الأمد مع المنطقة الحرة في الحمرية بالشارقة، لإنشاء مصنع إنتاج البراميل الصلبة بسعة 220 لتراً "55 جالوناً" في صناعات البتروكيماويات والصناعات الكيماوية بقدرة إنتاجية تصل إلى مليوني برميل سنوياً بتكلفة تقديرية تبلغ 35 مليون درهم، ويتوقع الانتهاء من تجهيزه بنهاية العام الجاري .



ويعد المصنع المؤتمت بالكامل بأحدث مرافق التصنيع والاختبار الأول من نوعه في المنطقة، ومن شأن الموقع الاستراتيجي للمنطقة الحرة بالحمرية، أن يوفر أكثر البنيات التحتية حداثة وأفضل البيئات للمستثمرين للنمو.



وقال أنيل جاين أحد مالكي شركة إيلان المحدودة: إن المنشأة الجديدة تعتبر امتداداً لعمليات إيلان الحالية في المنطقة الحرة في الشارقة التي تقوم بإنتاج الحاويات المتوسطة وحاويات البوليمر والبراميل، وأضاف أن عمليات براميل الصلب ستسمح لنا بالتواصل مع الصناعات البتروكيماوية والكيماوية التي تشهد نمواً مطرداً في دولة الإمارات والمنطقة عموماً، وإقامة شراكات طويلة الأمد معهم.